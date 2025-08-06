Журналист, народный депутат Украины 8-го созыва Вадим Денисенко рассказал, чего дальше ждать от России

Путин отверг любое перемирие. Теперь мир будет зависеть от Китая

1. Отвергнув предложения Трампа и проигнорировав экономические факторы, Путин решил, что он будет воевать дальше.

2. Экономическое положение России таково, что она имеет финансовые ресурсы для войны в нынешней интенсивности еще примерно на год. Но неизбежное падение нефтяных доходов и схлопывание экономики ставят Путина перед одной экономической и одной военно-политической дилеммой. Во-первых, он должен принять сверхтрудное решение: в 2026 году увеличить расходы на войну в ущерб инфраструктуре и части социальных расходов или сделать наоборот. Вторая дилемма – массовая мобилизация. Пока у нас нет ответа на вопрос, какое решение он примет. От этого будут зависеть дальнейшие сценарии

3. В то же время мы можем четко сказать, что сегодняшний день – это Рубикон, после которого у Путина нет другого пути, чем становиться на путь вассалитета от Китая. Без Китая в скором будущем Путин не сможет ничего (ни экономически, ни частично политически). Но Путин выбрал именно такое решение, и оно является осознанным решением.

4. Отныне вопрос мира может зависеть только от двух факторов: от Китая или от переворота элит во что сейчас почти нереалистично поверить.

5. Китай, начнет давить на Россию в тот момент, когда дойдет до понятных финишных рубежей в переговорах из США. А это не произойдет раньше, чем через несколько месяцев.

Мы были очень близки к 30-дневному перемирию. Против этого сыграли больные амбиции Путина, нежелание Индии отказаться от российских нефтяных сверхприбылей и то, что мы и Россия прокси в игре великих держав.

Источник: пост Денисенко в Facebook