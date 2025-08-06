Трамп "забыл" о 100%-ной пошлине для друзей Путина: насколько это тревожный звоночек

Трамп снова меняет свою позицию

Президент США Дональд Трамп сделал противоречивое заявление насчет своего ультиматума России. Теперь американский лидер резко забыл о 100%-ной пошлине, что ставит под сомнения вообще все его слова об этом.

"Телеграф" разобрался в том, что не так с новыми высказываниями Трампа.

Что сказал Трамп

Президент США, отвечая на вопрос о том, выполнит ли Трамп угрозу о введении санкций против торговых партнеров России, в том числе Китая, ответил, что будет делать это "довольно активно".

"Посмотрим, что произойдет в течение довольно короткого периода времени", — уточнил Трамп.

При этом Трамп сказал, что "никогда не называл процент" пошлины, которую он собирается ввести для торговых партнеров России.

"Я никогда не называл проценты", — сказал Трамп.

Трамп "забыл" свои же слова

Слова о том, что Трамп не "называл проценты" не соответствуют действительности и полностью противоречат его предыдущим высказываниям. 14 июля Трамп пригрозил ввести 100%-ные пошлины для стран-покупателей российской нефти. Тогда он пообещал Москве санкции через 50 дней в случае, если Кремль не пойдет на перемирие в Украине. Позднее он скорректировал этот срок до 10−12 дней. В итоге, ультиматум истечет 8 августа.

О чем может говорить новое заявление президента США?

Издание Bloomberg предполагает, что это риторическое отступление позволяет предположить, что Трамп, возможно, не намерен полностью реализовать свои предыдущие угрозы.

Помимо этого 5 августа Трамп дал понять, что итоговое решение будет зависеть от итогов поездки спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа, которая запланирована на среду:

"Посмотрим, что из этого выйдет. Тогда мы и примем решение".

Уиткофф уже находится в Москве. Там его повели прогуляться в парке и 6 августа планируется его встреча с российским руководством. Уровень встречи пока не известен, но не исключено, что он может поговорить и с самим Путиным.

В США "переборщили" с угрозами?

Помимо "забывчивости" и ожидания результатов поездки Уиткоффа в СМИ называют еще и, возможную, чисто экономическую причину. Как писали ранее в CNN, введение вторичных пошлин может обернуться ударом и по американской экономике. По словам аналитиков, опрошенных телеканалом, это может привести к удорожанию потребительских товаров, снижению рентабельности американских компаний и повышению цен на нефть.

Сотрудник Центра стратегических и международных исследований Клейтон Сигл считает, что гораздо более низкие уровни пошлин в диапазоне от 10% до 30% "будут иметь больший вес" и побудят страны диверсифицировать свои поставки нефти.

"Драконовские меры будут восприниматься как блеф", — сказал Сигл.

Вероятно, что это могут быть и вовсе не пошлины, а санкции против российского "теневого флота". Как сообщила накануне Financial Times, санкции против флота рассматриваются в Белом доме как относительно простой способ усилить экономическое давление на Россию.

️Компромиссный вариант отказа от немедленного перемирия рассматривается и в Москве, сообщал накануне Bloomberg со ссылкой на источники. По из данным, речь идет о прекращении воздушных ударов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Трамп назвал цену нефти, которая остановит войну в Украине.