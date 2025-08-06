Путина удалось убедить? Зеленский после разговора с Трампом обнадежил заявлением о перемирии

О чем говорили лидеры двух стран

Президент США Дональд Трамп и его украинский коллега Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Это произошло после завершения встречи посланника Трампа Стива Уиткоффа с Владимиром Путиным.

Об этом сообщил Зеленский в своем telegram-канале. Он отметил, что в разговоре также приняли участие европейские партнеры.

"Похоже, Россия теперь больше настроена на прекращение огня. Давление на них срабатывает. Но главное, чтобы они не обманули нас в деталях. Ни нас, ни Соединенные Штаты. И мы предложили, чтобы в ближайшее время наши представители Украины и партнеров, наши советники по безопасности будут говорить, чтобы определить нашу позицию, нашу общую позицию и наш общий взгляд", — сообщил Зеленский

Как сообщалось ранее, представитель США Уиткофф прибыл в Москву 6 августа, после чего три часа говорил с руководством Кремля. Ранее Трамп говорил, что от этой встречи будет зависеть судьба обещанных пошлин против торговых партнеров России.

Хотя итоги разговора пока не разглашаются, однако во время нового разговора с журналистами Трамп внезапно "забыл" о том, что обещал ввести 100% пошлины против Китая и других стран, которые покупают российское сырье и спонсируют войну против Украины.

До этого в СМИ появились сообщения о том, что Путин якобы может согласиться на заключение перемирия в воздухе, чтобы дать Трампу какую-либо победу. В то же время Москва пока не готова останавливать наземное наступление.