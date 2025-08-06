Когда закончится война: что заявляло руководство Украины на фоне стычек Путина с Трампом

Мнения властей разделились

Украина находится уже на четвертом году полномасштабной войны с Россией. Затянувшийся конфликт, который развязал Владимир Путин, не удается остановить даже такому решительному и влиятельному политику как Дональд Трамп. Заместитель руководителя Офиса Президента и вовсе склоняется к тому, что война в Украине будет долгой.

Кроме Трампа и Верещук, заявления о сроках окончания боевых действий делает целый ряд украинских госслужащих. "Телеграф" собрал наиболее свежие из них.

Надежды Владимира Зеленского

Владимир Зеленский

В апреле 2025 года президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что полномасштабная война с Россией завершится до июня 2026 года.

"Безусловно, мы понимаем анализ уже многих разведок, многих стран, аналитику. Июнь 2026-го — мы все надеемся, что войны уже не будет. Очень. Но при этом понимаем, что экономическое ощущение от санкций у "русских" будет. Уже от тех, что приняты. И считаем, что именно с того момента, где-то с лета 2026 года, их экономика будет это чувствовать сильно. Мы понимаем, какой будет дефицит бюджета. Может, он не катастрофический для их экономики, потому что она в большинстве своем теневая", — заявил Зеленский.

Важно отметить, что это не прогноз, а надежда, что война закончится еще до того, как Россия начнет захлебываться в последствиях от санкций.

В это же время президент признает, что затяжная война — это именно то, чего хочет Россия. В мае 2025 года он заявил, что у Владимира Путина нет реальных шансов победить в войне против Украины, если Запад будет сохранять единство и поддержку Киева.

"Он может победить только если будет очень долгая война – много лет – и без санкций. Это то, чего он действительно хочет. Ему нужны деньги на эту войну. Он хочет сидеть в Кремле до самой смерти. Вот почему он хочет нас оккупировать и уничтожить", — сказал Зеленский.

Прогноз Андрея Ермака

Андрей Ермак

Руководитель офиса президента также выражает надежду, что война в Украине может закончиться до 2026 года. Она основывается на веру в силу президента США.

5 августа 2025 года Ермак в своей колонке для Washington Post (WP) писал, что возможность положить конец война представится уже на этой неделе.

"На этой неделе миру может представиться возможность положить конец войне, которую президент России Владимир Путин ведет против Украины", — отметил Ермак в своей статье под заголовком "Как остановить военную машину Путина".

Но, если этого не произойдет, то Ермак все равно верит, что с помощью Трампа война может закончиться до конца 2025. В июле 2025 года Глава ОП высказал собственное мнение о том, что именно Трамп может положить конец войне.

Глава ОП подчеркнул, что остановить Владимира Путина могут только крупные экономические проблемы в его стране. По словам Ермака, необходимо показать российскому правителю, что война слишком дорого ему обходится. И привести диктатора из Кремля к такому мнению может Дональд Трамп.

"Они (санкции, — прим. ред.) создадут очень сильное давление на Путина, и он потеряет огромное количество денег. И страны, покупающие российскую нефть, также будут давить на него", — добавил он.

Предупреждение Валерия Залужного

Валерий Залужный

Бывший Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, а ныне Посол Украины в Великобритании в июле 2025 года озвучил пессимистический прогноз по войне в Украине. По его мнению, в худшем случае война может продлиться аж до 2034 года. Чтобы этого не произошло Украине нужно формировать собственную систему защиты.

"Если мы попытаемся только достичь прекращения огня, не сформировав собственную систему защиты, война будет продолжаться еще долго. Она началась в 2014 году и, дай Бог, чтобы завершилась к 2034-му", — сказал Залужный.

Тяжелый вывод руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко

Андрей Коваленко

В июне 2025 года он озвучил мнение, что война с Россией не закончится в 2025 году и продолжится в 2026 году. Коваленко утверждает, что такой прогноз стал вероятным из-за отказа Кремля от перемирия.

"К сожалению, война продолжится в этом году и перейдет в следующий. Такова реальность", — признает Коваленко.

Мнение Ирины Верещук

Ирина Верещук

8 августа 2025 года завершение войны не следует ожидать в ближайшее время. Она акцентировала внимание на рисках, которые несет игнорирование реальной ситуации и призвала граждан подготовиться к затяжному противостоянию.

"Мы все равно ведем себя так, как будто она должна скоро закончиться: кто-то придет и закончит ее, или случится что-то такое, из-за чего война возьмет и закончится. Размышляем о послевоенных или вневоенных политических и экономических вещах. Хотя никто и ничто реально не указывает на близкое завершение войны", — заявила Верещук.

Напомним, ранее мы писали о том, что в России жены оккупантов цинично ждут смерти мужчин ради денег.