Экономический эксперт Алексей Кущ проанализировал, где Россия берет деньги на войну против Украины

Как РФ "прокачивает" деньгами свою экономику?

Войну можно финансировать за счет различных источников:

1. Массового увеличения налогов.

2. Роста дефицита бюджета.

3. Увеличения госдолга (этот пункт связан с п.2.).

4. Конвертации в доходы государства сырьевых доходов (с помощью экспортных пошлин на сырье и формирования национального резервного фонда).

5. Корпоративного кредитования.

Если анализировать указанные выше источники в контексте РФ, мы увидим, что Россия практически не использует такой фактор как рост госдолга.

Дефицит федерального бюджета находится на уровне, характерном для экономик "мирного времени".

Налоги массово не повышаются — введение прогрессивного подоходного налога коснулось в основном людей с ежегодным доходом свыше 5 млн рублей в год.

Так откуда же россияне берут деньги на войну?

Это два источника — конвертация сырьевых доходов в военные расходы (экспорт нефти, газа, угля и других природных ресурсов).

С помощью экспортных пошлин правительство облагает налогом эти доходы и накапливает их в Фонде национального благосостояния.

А также корпоративное кредитование экономики (за время войны, росбанки выдали новых корпоративных кредитов на астрономическую сумму в 800 млрд дол и большая их часть пошла в сектор промышленности).

Рассмотрим одну из схем.

Федеральный бюджет РФ сформирован на базе цены российской нефти на международных рынках в $69 за баррель

Но это просто индикатор для расчета эквивалента в долларах прогнозного экспорта российской нефти в баррелях на текущий год.

Есть также цена нефти, заложенная в так называемое "бюджетное правило".

Этот расчет влияет на динамику формирования ресурсов так называемого Фонда национального благосостояния (ФНБ), так как в случае превышения рыночной цены на нефть уровня установленного ценового индикатора, доходы от экспорта нефти идут в Фонд, и, наоборот, когда цена на нефть падает ниже установленной планки, Фонд финансирует кассовые разрывы бюджета за счет своих ресурсов.

Следовательно, согласно бюджетному правилу, предельный объем расходов федерального бюджета РФ не должен превышать сумму:

базового объема нефтегазовых доходов, рассчитанного по цене на нефть в $60 за баррель с ежегодной индексацией на 2%, начиная с 2027 г. (обозначим: НГД (P_баз, FX_прогноз));

объема ненефтегазовых доходов (обозначим: ННГД );

расходов по обслуживанию государственного долга (обозначим: % );

разницы между средствами, полученными от возврата предоставленных из федерального бюджета кредитов, и суммой предоставленных из федерального бюджета кредитов (обозначим: Ск).

Общая формула бюджетного правила и предельных расходов федерального бюджета такова:

Расходы = НГД (P_баз, FX_прогноз) + ННГД + % + Ск

То есть если цена на российскую нефть опустится ниже $60 за баррель, ФНД придется профинансировать этот кассовый разрыв за счет своих ресурсов. А если цена превысит $60 за баррель, то излишек пойдет на пополнение ресурсов Фонда.

Приведенная модель расчета расходов федерального бюджета демонстрирует определенную технологию адаптации к нефтяным ценовым шокам.

Во-первых, кредиты, предоставленные бюджетом и возвращенные, увеличивают расчетный показатель расходов федерального бюджета без привлечения ресурсов Фонда национального благосостояния.

Во-вторых, расходы на обслуживание госдолга также остаются вне этого влияния.

В-третьих, все более возрастает роль ненефтегазовых, то есть несырьевых доходов в общих параметрах формирования российского федерального бюджета.

Сейчас на фоне снижения цен на нефть на мировых рынках, Фонд национального благосостояния начал усиленно расходовать свои накопления.

За январь — июль 2025 года из Фонда было изъято ликвидных средств (в основном юани и немного золота) в эквиваленте 11 млрд дол, при чем только в июле — более 4 млрд дол.

При том, что за весь прошлый год было примерно столько же, сколько за первые семь месяцев 2025-го.

Но как ФНБ тратит эти ресурсы?

Он фондирует государственные финансовые структуры, такие как ВЭБ, ВТБ, Сбер и ГПБ.

Фондирует на условиях субординированного долга, который по классификации Базельских стандартов считается капиталом второго уровня (первый уровень — уставный капитал).

Получая данные ресурсы на условиях субординированного капитала, госбанки увеличивают размер своего регулятивного капитала и, соответственно, улучшают такой важный норматив как коэффициент достаточности капитала, который рассчитывается как:

(Капитал 1 уровня + Капитал 2 уровня) / Активы, взвешенные по риску.

То есть наращивание субординированного капитала — это расширение возможности банка по выдаче новых кредитов.

Таким образом, условно говоря, на 1 млрд рублей фондирования банков со стороны ФНБ, они могут выдать новых кредитов на 5-7 млрд.

Естественно, для работы такой схемы необходимо решать вопрос с коррупцией в госбанках.

Поэтому у нас данная модель может быть крайне неэффективной.

У нас госбанк, получив ресурсы от государства, может вместо промышленности прокредитовать покупку бизнес-цетра за 200 млн дол, который реально стоит от силы 30-40 млн дол.

Впрочем, у нас и системы экспортных пошлин на сырье нет, равно как и национального резервного фонда, поэтому и обсуждать нечего.

Конечно, огромная коррупция есть и в РФ. Но там с ней сейчас начали бороться с помощью весьма специфических методов.

Кстати, как только нефть на мировых рынках начала падать, я дал прогноз, что ликвидных активов российского ФНБ в таких условиях хватит на 1,5 года, то есть на 18 месяцев.

Российские экономисты в своих расчетах сейчас дают срок в 1 год 8 месяцев.

Разница в оценках несущественная, то есть она более-менее адекватная.

Источник: пост Алексея Куща в Facebook