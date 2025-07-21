Коллапс влияния и экономики: как Россия платит сумасшедшую цену за личные амбиции Путина

Реальной возможностью Путина остановить войну было согласиться на предложения Трампа

Владимир Путин продолжает войну против Украины, несмотря на всё углубляющуюся международную изоляцию России, потерю стратегических партнёров и ослабление позиций в регионе, где ранее Кремль имел решающее влияние. Отказ идти на компромиссы свидетельствует о том, что для Путина война стала не вопросом безопасности, а личной навязчивой идеей.

Об этом пишет The Washington Post. Как отмечают западные аналитики, Путин проигнорировал предложения Трампа, которые предусматривали фактическое признание оккупированных территорий за РФ и отказ Украины от вступления в НАТО. Вместо этого Москва продолжает обстрелы украинских городов, при этом жертвуя не только отношениями с западными странами, но и остатками собственного авторитета на международной арене.

Кого Россия уже "потеряла"

После начала полномасштабного вторжения Россия потеряла реальное влияние на своих традиционных союзников. Армения объявила о намерениях выйти из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Азербайджан обвиняет Москву в бездействии и призывает Украину бороться с оккупацией, а Казахстан постепенно дистанцируется от Кремля.

Заявление президента Азербайджана

Среди ключевых партнёров в регионе у РФ остались только Сирия и Иран, которые сами оказались в ослабленном состоянии. К тому же главным поставщиком оружия для России стала КНДР, что свидетельствует о регрессии её оборонной кооперации.

Что с экономикой

Провал во внешней политике сопровождается экономическими потерями. Россия потеряла большинство рынков сбыта нефти и газа в Европе, а вместо этого вынуждена продавать энергоносители Китаю и Индии со значительными скидками. Всё больше российского бюджета – почти 40% – идёт на войну: зарплаты, компенсации, мобилизационные выплаты. Это толкает экономику к рецессии, о чём сами российские чиновники говорили на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

Эльвира Набиуллина, глава Российского ЦБ

Почему Путин не идёт на завершение войны

Владимир Путин продолжает подчёркивать, что "вся Украина – это Россия", а война для него приобретает сакральную окраску. В российском медийном поле усиливается риторика борьбы с западом, конфликт уже открыто подаётся как "большая война цивилизаций". В кругах, близких к Кремлю, всё чаще звучат призывы к окончательному разрыву с демократическими ценностями и полному переходу к автократии. Это утверждение в комментарии "Телеграфу" подтвердил военный эксперт Олег Стариков.

"Это вполне вероятно. С учётом его психотипа и того, что сейчас происходит, вероятность того, что для него конфликт стал личной миссией, очень велика", — сказал Стариков.

По его мнению, если оценивать ситуацию с точки зрения военной целесообразности и политической логики, то, затянувшись в войну с Украиной, Путин теряет фактически всё.

"Вопрос даже не в том, что он теряет – а сможет ли он вообще это потом восстановить? Не знаю. Потому что сейчас уже и Казахстан, и Азербайджан, и Армения – все эти связи ослабляются. И надеяться, что Турция останется на стороне России – также сложно", — заметил эксперт.

Олег Стариков

Стариков считает, что действия Путина уже давно не похожи на действия государственника.

"Он действует не разумно. Не как политик, который взвешивает плюсы и минусы, а как: "я начальник, ты дурак". Потому что если посмотреть на те предложения, что ему давал Трамп — там объективно плюсов больше, чем минусов. Но он отбросил всё", — сказал он.

По мнению Старикова, именно это свидетельствует о неадекватности поведения Путина как лидера.

"Он повёл себя неадекватно. Выбросил плюсы, оставил только минусы. И пошёл не на самые выгодные для России как государства условия, а руководствуется логикой, которая выгодна только ему лично как политику. Это тоже подсказывает, что война уже давно не государственная политика, а личное решение Путина", – подытожил он.

Какой выход остается у Путина

Аналитики считают, что Путин не может завершить эту войну, не признав поражения. Следовательно, локальный конфликт в Украине постепенно превращается в глобальное противостояние между Россией и Западом – с огромной ценой для самой РФ. И он может длиться очень долго, если Владимир Путин не воспользуется шансом на выход, который ему предлагает Дональд Трамп.

"Насчёт выхода из войны – да, он есть. И опять же, смотрите, всё упирается в Трампа. Он даёт возможность Путину. Конкретно – 2 сентября", — сказал Олег Стариков.

Эксперт уточнил, что речь идёт о дате завершения Второй мировой войны, которую могут использовать для символического жеста.

"Эта дата – символическая. Будет мероприятие в Пекине, возможно, соберётся тройка лидеров. Если Путин пойдёт навстречу предложениям – тогда увидим, что он действительно хочет выйти из войны. И есть возможность сделать это, не потеряв лица", – отметил Стариков.

Однако если Путин проигнорирует эту возможность, ситуация будет ухудшаться, прежде всего для самой России.

"Если он затянет дальше, станет только хуже. И для России, и для нас, конечно. Но вы сейчас спрашиваете с точки зрения геополитики – то здесь всё именно так: момент для выхода ему дают. И мы скоро увидим, готов ли он им воспользоваться", – добавил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что новый раунд переговоров между делегациями России и Украины, как и раньше, планируется провести в турецком Стамбуле. По имеющейся информации, встреча может состояться уже в среду или четверг, 23 или 24 июля — после переговоров представителей европейских стран по иранской ядерной программе.