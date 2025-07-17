Вопрос цены: могут ли США действительно жестко надавить на Путина

У Запада есть такие инструменты, но нужно понимать как это скажется на мировой экономике

У США действительно есть экономические инструменты, чтобы надавить на Путина для начала реальных переговоров. Однако не все так просто – существует вопрос цены.

Санкции на энергоносители повлияют на всю мировую экономику. Об этом политолог Алексей Якубин рассказал "Телеграфу".

"Просто есть вопрос в цене такого шага для мировой экономики. Когда мы с вами слышим о тех же санкциях, которые могли бы ввести на российский энергоноситель, который покупают третьи страны, то есть вопрос в том, что у Запада есть такие возможности, но они думают не только о том, какие последствия могут быть для России, но и для мировой экономики в целом", – пояснил он.

По его словам, Штаты и другие западные страны имеют механизмы, но цена получается слишком высокой. Мы видим, что Трамп является сторонником низких цен на энергоносители, однако, по мнению политолога, он будет показывать, что может это реализовать, но пока конкретных действий не будет. "Россия в принципе этим пользуется", — добавил Якубин.

Политолог также говорит, что Украина пока должна стимулировать Запад к принятию этого решения, хотя бы постепенно, чтобы мировая экономика имела возможность привыкнуть к этому.

Напомним, "Телеграф" писал, что в плане Трампа по вооружению Украины возникли проблемы. Многие страны НАТО узнали о плане, когда его озвучили на брифинге в Белом доме.