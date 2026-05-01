Политолог и военный эксперт Дмитрий Снегирев специально для "Телеграфа" о санкциях против белорусских компаний

На днях президент Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел решение Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно применения санкций против белорусских предприятий при содействии России в вооруженной агрессии против Украины.

В частности, Украина применила санкции к белорусским предприятиям, производящим артиллерийские снаряды калибров 122 мм и 152 мм для российских окупантов. Среди них – "Ольса", Минский завод "Термопласт", Кузнечный завод тяжелых штамповок, изготавливающих детали для снарядов. Также под санкции попали Республиканское унитарное производственное предприятие "ИК 9", производящее упаковки для снарядов, и "НефтеХимДиагностика", где испытывают боеприпасы.

Стоит отметить, что ряд белорусских предприятий поставляет продукцию собственного производства на территорию оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

По информации местных источников аналитического отдела ГИ "Правое Дело", среди медикаментов, реализуемых через сеть аптек на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей, присутствует продукция белорусского ОАО "Борисовский завод медицинских препаратов".

Открытое акционерное общество "Борисовский завод медицинских препаратов" — ведущий производитель и экспортер лекарственных средств широкого спектра действия в Республике Беларусь. Завод является открытым акционерным обществом и подчиняется РУП "Управляющая компания холдинга "Белфапмпром".

Фактический и юридический адрес: 222518, Республика Беларусь, Минская область, г.Борисов, ул.Чапаева, 64.

Ассортиментная линейка составляет более 150 наименований и разделяется на две категории: расходные материалы для гемодиализной терапии и изделия общемедицинского назначения. Предприятие специализируется на выпуске лекарственных средств для лечения таких заболеваний: сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета (Метформин, Гликлазид, Гликлазид с модифицированным высвобождением); заболеваний неврологического профиля, инфекционных заболеваний и другие.

Кроме того, другие белорусские компании также поставляют собственную продукцию на оккупированные территории Востока Украины.

По информации местных источников ГИ "Правое Дело", в продовольственных магазинах розничной и оптовой торговли присутствует номенклатура товаров белорусских производителей молочной и соковой продукции, в частности: ОАО "Савушкин продукт". Ассортимент предприятия – 200 наименований натуральной молочной и соковой продукции. С ноября 2001 года молочная продукция предприятия реализуется под товарным знаком "Савушкин продукт". Ассортиментный портфель компании представлен брендами: "Савушкин", "Брест-Литовский".

Следует отметить, что по оценкам экспертов, до 30% товаров народного потребления в оккупированных районах Луганской и Донецкой областей – белорусские.

Так, например, на территории оккупированных районов Луганской и Донецкой областей реализуется продукция белорусских кондитерских фабрик "Коммунарка" и "Спартак". Кондитерская фабрика "Спартак" (торговые марки СПАРТАК, Melanie, Konfetoff, Impresso) является одним из крупнейших производителей кондитерских изделий в Беларуси. В 1994 году было проведено акционирование кондитерской фабрики.

Кроме того, зафиксирована продажа продукции производства ОАО Кобринский маслосыродельный завод. На оккупированных территориях реализуются: сыры (твердые и плавленые). Продукция поставляется через российскую фирму, являющуюся официальным дистрибьютором предприятия. На сайте завода в качестве официальных дистрибьюторов указано ООО "Первая крымская продовольственная компания".

Кроме того, в супермаркетах "республик" реализуется продукция ОАО "Березовский сыродельный комбинат" (торговый бренд — "Березка") и ОАО "Рогачевский МКК". В свое время была информация о поставках продукции предприятия в пограничные с неконтролируемой территорией Украины районы РФ через структуры компании "Юг Руси".

После появления в СМИ ряда материалов о причастности "Юг Руси" товаров на оккупированные территории Украины, ОАО "Рогачевский МКК" обнародовало официальное заявление, что официальным представителем предприятия на территории РФ является ООО "Юником". По информации местных источников, на оккупированных территориях Луганской области реализацией продукции предприятия занимается коммерческая структура "Луганскпродлогистика".

Торговая марка "Элен-Групп" является ведущим прямым оптовым импортером продуктов питания на территорию так называемой "ЛНР" из Республики Беларусь. В Луганске оптом и мелким оптом компания реализует разные виды свежемороженых морепродуктов. (Контакты: г. Луганск, ул. Лутугинская, 127-Л Тел. 050-521-02-83; 066-400-35-30. E-mail: elen-group@at.ua).

Транспорт товаров с территории РБ на территорию так называемых "ЛДНР" осуществляет транспортная компания "Энергия" г. Могилев. (Контакты: г. Могилев, улица Якубовского тел: +375 (29) 159 70 11. https://vk.com/nrgmogilev. https://nrg-tk.ru/uslugi/dostavka-gruzov-v-iz-dnr-i-lnr/).

Услуги по контейнерным перевозкам с территории Республики Беларусь на территорию самопровозглашенных "ЛДНР" собственным и наемным автотранспортом оказывает компания "ТЕКЮГ". (Контакты: 353900, Россия, г. Новороссийск, ул. Леднева, 6, офис 201. Тел/факс: 8 (8617) 601-221 http://tek-yug.ru/).

На постоянной основе поставляет сахар-песок и другие продукты питания ООО "Комаксит АГРО" (ИНН 3329029577, ОГРН 1133340002399). Загрузка — Ростов-на-Дону.

В свое время посол Украины в Беларуси Игорь Кизим в интервью "Белорусским новостям" предупредил, если белорусские компании будут напрямую поставляют продукцию на оккупированные территории Украины, то против них будут введены санкции.

"Мы будем пытаться сделать все, чтобы эти санкции были введены Евросоюзом тоже. Надо понимать, что работают не только дипломаты – работают спецслужбы. И в случае наличия соответствующей информации, таким предприятиям будет закрыт украинский рынок – это 100%", – заверил дипломат.

Обращаюсь к Совету национальной безопасности и обороны Украины по применению санкций против белорусских предприятий за содействие России в вооруженной агрессии против Украины.