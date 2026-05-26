Эра громоздких бойлеров проходит: какой компактный девайс обеспечит горячей водой всю семью

Единственное условие – прочная проводка

Жители домов без централизованного водоснабжения чаще всего используют бойлеры. Однако вместо огромных "бочек", занимающих половину ванной комнаты, все большую популярность приобретает компактная и технологическая альтернатива — электрический проточный водонагреватель.

Плюсы и особенности проточных водонагревателей

"Телеграф" собрал информацию об этом девайсе. Главные плюсы проточного водонагревателя в том, что маленькое устройство (некоторые модели вообще монтируются прямо как насадка на кран), способно выдавать горячую воду в безлимитном объеме.

Конструкция не подразумевает бака, вода нагревается мгновенно, проходя через мощный нагревательный элемент (ТЭН или спираль). Есть два типа проточных водонагревателей — напорные (системные) и безнапорные (например, популярные краны-нагреватели на 3–3.5 кВт).

Безнапорный "проточник"

Напорные модели встраиваются непосредственно в водопроводный стояк. Один маленький прибор может одновременно подавать горячую воду и в кухню, и в ванную. В то же время безнапорные проточные водонагреватели ставят на один кран — например на кухне. Минус в том, что зимой, когда вода в системе ледяная, водонагреватель не может сильно нагреть ее.

Напорный проточный водонагреватель

Главный вызов – мощность и проводка

Проточный нагреватель работает по принципу "экстремального нагрева за секунды", поэтому мощность является основным фактором. Если это 6–9 кВт, можно принять душ или помыть посуду, но одновременно. Требования к проводке – прочная линия 220 В (однофазная) и усиленный автомат.

Более мощные водонагреватели (12 – 24 кВт) позволяют одновременно использовать горячую воду на кухне и в душе. Производительность от 7–10 литров в минуту, но и требования к проводке выше – исключительно трехфазная сеть (380 В). Старая проводка не подходит для проточных водонагревателей.

Проточный водонагреватель против бойлера — преимущества

Если технические параметры дома или квартиры позволяют использовать водонагреватель, семья получает немало "плюсов". Среди них:

экономия пространства – прибор помещается под раковину или в шкафчик

горячая вода без ограничений – не надо ждать, пока бойлер нагреет следующую порцию воды

энергоэффективность – в отличие от бойлера, "проточник" потребляет ток только тогда, когда вы открываете кран

Проточный водонагреватель — цены в Украине

Стоимость проточников на кран малой мощности стартует от 1000 гривен. Цены на напорные (системные) водонагреватели значительно выше и начинаются от 10 тысяч гривен.

