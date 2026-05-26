Укр

Эра громоздких бойлеров проходит: какой компактный девайс обеспечит горячей водой всю семью

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Теперь не надо ждать, пока нагреется новая порция воды Новость обновлена 26 мая 2026, 09:57
Теперь не надо ждать, пока нагреется новая порция воды. Фото Коллаж "Телеграф"

Единственное условие – прочная проводка

Жители домов без централизованного водоснабжения чаще всего используют бойлеры. Однако вместо огромных "бочек", занимающих половину ванной комнаты, все большую популярность приобретает компактная и технологическая альтернатива — электрический проточный водонагреватель.

Плюсы и особенности проточных водонагревателей

"Телеграф" собрал информацию об этом девайсе. Главные плюсы проточного водонагревателя в том, что маленькое устройство (некоторые модели вообще монтируются прямо как насадка на кран), способно выдавать горячую воду в безлимитном объеме.

Конструкция не подразумевает бака, вода нагревается мгновенно, проходя через мощный нагревательный элемент (ТЭН или спираль). Есть два типа проточных водонагревателей — напорные (системные) и безнапорные (например, популярные краны-нагреватели на 3–3.5 кВт).

Безнапорный проточник
Безнапорный "проточник"

Напорные модели встраиваются непосредственно в водопроводный стояк. Один маленький прибор может одновременно подавать горячую воду и в кухню, и в ванную. В то же время безнапорные проточные водонагреватели ставят на один кран — например на кухне. Минус в том, что зимой, когда вода в системе ледяная, водонагреватель не может сильно нагреть ее.

Напорный проточный водонагреватель
Напорный проточный водонагреватель

Главный вызов – мощность и проводка

Проточный нагреватель работает по принципу "экстремального нагрева за секунды", поэтому мощность является основным фактором. Если это 6–9 кВт, можно принять душ или помыть посуду, но одновременно. Требования к проводке – прочная линия 220 В (однофазная) и усиленный автомат.

Проточный водонагреватель — инфографика
Проточный водонагреватель – преимущества. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Более мощные водонагреватели (12 – 24 кВт) позволяют одновременно использовать горячую воду на кухне и в душе. Производительность от 7–10 литров в минуту, но и требования к проводке выше – исключительно трехфазная сеть (380 В). Старая проводка не подходит для проточных водонагревателей.

Проточный водонагреватель против бойлера — преимущества

Если технические параметры дома или квартиры позволяют использовать водонагреватель, семья получает немало "плюсов". Среди них:

  • экономия пространства – прибор помещается под раковину или в шкафчик
  • горячая вода без ограничений – не надо ждать, пока бойлер нагреет следующую порцию воды
  • энергоэффективность – в отличие от бойлера, "проточник" потребляет ток только тогда, когда вы открываете кран

Проточный водонагреватель — цены в Украине

Стоимость проточников на кран малой мощности стартует от 1000 гривен. Цены на напорные (системные) водонагреватели значительно выше и начинаются от 10 тысяч гривен.

Проточный водонагреватель.
Проточный водонагреватель – цены. Фото: скриншот
Проточный водонагреватель системный.
Проточный водонагреватель системный – цены. Фото: Скриншот

Ранее "Телеграф" рассказывал, что духовки и микроволновки массово выбрасывают. В чем причина и что покупают вместо них.

Теги:
#Горячая вода #бойлер #проточный водонагреватель