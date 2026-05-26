Курил и не знал, что нарушает закон: какие места в Украине под запретом

Это касается не только обычных сигарет, но и электронок и устройств для нагрева табака

Многие украинцы не задумываются, что обычное курение в привычных местах — на балконе, в подъезде или на остановке может быть нарушением закона. За такие действия предусмотрены штрафы, ведь в Украине четко определены места, где курить запрещено.

Под запрет попадает не только традиционный табак, но и электронные сигареты, кальяны и приборы для нагрева табака.

Где курить можно, а где штрафуют

Закон запрещает курить в общественных и закрытых пространствах. Среди них – больницы, школы, спортивные заведения, государственные учреждения, офисы и предприятия. Также курение запрещено в ресторанах, гостиницах, общежитиях и заведениях культуры. Отдельно под запретом находятся детские площадки, подземные переходы, вокзалы, остановки и общественный транспорт, включая такси.

Нельзя курить и в местах совместного пользования жилых домов – подъездах, лестничных клетках и лифтах. Хотя квартира или частное жилье разрешают курение, балкон в многоквартирном доме считается частью общего пространства, поэтому там также действуют ограничения.

В то же время, закон позволяет курить в частных помещениях, если это не мешает другим. Однако в случае жалоб от соседей следует учитывать правила добрососедства.

За нарушение запрета предусмотрен штраф от 51 до 170 гривен. Если в течение года нарушение повторится, то сумма растет до 170–340 гривен.

