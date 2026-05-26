Не только "Юрко" и "Юра": какие ласковые обращения к Юрию существуют в украинском языке

Десятки украинских форм, о которых мало кто знает

Имя Юрий имеет гораздо больше украинских форм, чем многие привыкли слышать в повседневной жизни. Часть из них сегодня почти не используется, хотя они являются правильными и давно существуют в украинском языке.

Языковой наставник Адам Диденко рассказал, как еще можно обращаться к Юрию на украинском языке. А "Телеграф" разобрался, какое происхождение имеет это имя, и как оно появилось в украинском языке.

Среди самых распространенных и благозвучных вариантов — Юрко, Юрчик, Юрась, Юрасик, Юрашко, Юрийко и Юрусь. Некоторые обращения имеют особенно нежное звучание — например, Юрасенько, Юрасечко или Юриечко. В то же время короткие формы Юр или Юраш придают имя простоты.

Откуда пошло это имя и что оно означает

Имя Юрий имеет греческое происхождение и является украинской формой имени Георгий. Слово "Георгиос" переводится как "земледелец" или "хлебороб". В древнерусских летописях встречалась форма "Гюрги", а впоследствии появились варианты "Юрьи" и "Юрий" из-за изменений в произношении.

Считается, что обладатели этого имени имеют доброжелательный, спокойный и открытый характер, легко находят общий язык с людьми и отличаются мягкостью в общении.

