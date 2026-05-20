Харьков, Запорожье или Днепр? В какой город раньше ворвется жара: лидер удивляет

Резкий приход тепла к концу месяца может сменится похолоданием

На юге Украины уже в ближайшие дни наступит настоящее "лето" и столбики термометров поползут вверх. Однако северные города погода порадует не так сильно и устроит температурные качели.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

По данным сервиса, метеорологическое лето (когда среднесуточная температура превышает +15) неожиданно первым придет в Харьков. Пик тепла в областном центре наступит уже 22 мая со среднесуточной температурой примерно +24 градуса. Но есть нюанс: На выходных (23–24 мая) температура падает до +21 градус днем, а настоящий "удар" по метеолету произойдет 27–28 мая, когда днем ​​будет всего +16…+17 градусов, а ночью температура упадет до +9 °C.

На юге же Украины (Запорожье и Днепре) жара стартует даже позже чем в Харькове (20 мая днем +19 +21 градус с подъемом до +27 +28 градусов с 21 мая). Однако, в отличие от северной области, в этих областных центрах ночные температуры не будут проседать так сильно ближе к концу месяца (максимальные проседания до +12+17 градусов), а поэтому среднесуточная температура не выйдет за пределы метеорологического лета.

Итог от ИИ: "Хотя Харьков первым ощутит сильную жару (уже сейчас там +28…+30 °C), настоящее и безвозвратное метеолето в первую очередь закрепится в Запорожье и Днепре с 21 мая. Они пройдут волну похолодания в конце месяца гораздо мягче без падения ночных температур ниже +11 °C. А вот Харькову после жаркого старта придется переждать холодный синоптический "бэкфлип" 27-28 мая и окончательно лето там перезагрузится уже с 29 мая".

К слову, аналогичного мнения придерживаются и синоптики Укргидрометцентра. Там прогнозируют резкий приход тепла во всех трех областных центрах к 23 мая (до +30 градусов в Харькове и +28+29 в Запорожье и Днепре). Однако стабильнее столбики термометров окажутся в южных областях, где во время похолодания в конце месяца удержаться более высокие ночные температуры — +11+17 (в отличие от Харькова, где прогнозируется +8+13).

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в начале мая во Львове зафиксировали аномально высокие показатели температуры. Показатели подскочили до около +40 градусов.