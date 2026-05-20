Забудьте об этих удлинителях: чем их заменить в 2026 году, если не хватает розеток
Это станет удобной альтернативой
В современных домах количество бытовой техники и различных гаджетов постоянно растет, поэтому нам нужно все больше розеток, в таких ситуациях люди используют традиционные удлинители. К счастью, технологии не стоят на месте, и сейчас на рынке появились гораздо более удобные, более безопасные и стильные решения для организации пространства.
"Телеграф" расскажет, чем заменить старые удлинители.
Вертикальные удлинители-башни
Одной из лучших альтернатив классическим горизонтальным удлинителям стали сетевые фильтры в форме вертикальных башен. Их популярность стремительно растет, поскольку они идеально удовлетворяют потребности современного пользователя, которому нужно одновременно заряжать ноутбук, телефон, планшет и подключать другие умные устройства.
Главные преимущества башен:
- Экономия места: они занимают гораздо меньше площади на столе или полу.
- Эргономика: розетки расположены с разных сторон, поэтому большие блоки питания и адаптеры не перекрывают и не мешают друг другу.
- Встроенные USB-порты: большинство современных моделей имеют встроенные разъемы USB, что позволяет заряжать гаджеты напрямую без дополнительных "кубиков".
- Безопасность: эксперты отмечают, что такие устройства обычно оснащены надежной защитой от перегрузок, имеют индивидуальные выключатели для каждой секции и изготовлены из огнеупорных материалов.
Выдвижные и встроенные розетки
Для тех, кто стремится к абсолютной чистоте в интерьере, идеальным решением стали скрытые (встроенные) розеточные блоки. Они монтируются непосредственно в мебель, столешницу на кухне или рабочий стол и остаются полностью невидимыми.
Когда возникает необходимость что-то подключить, достаточно просто нажать на панель или потянуть за нее — и появляется блок с несколькими розетками и портами USB. После использования он так же легко прячется назад, оставляя поверхность совершенно гладкой. Это решение стало очень популярным на современных кухнях и в офисах.
Важные советы по безопасности и экономии
Вместе с презентацией новых технологий эксперты напомнили несколько важных правил пользования электросетью:
- Не перегружайте удлинители: никогда не подключайте к одному удлинителю несколько мощных приборов одновременно (например, фен, микроволновку и обогреватель). Всегда проверяйте максимальную мощность, которую он может выдержать.
- Избегайте эффекта аккордеона: категорически запрещено соединять несколько удлинителей друг с другом цепочкой — это существенно повышает риск короткого замыкания и пожара.
- Вовремя заменяйте старые устройства: если пластик пожелтел, появились трещины или вилки в розетках держатся неплотно – устройство нужно немедленно выбросить.
- Сражайтесь с "фантомным потреблением": даже когда приборы выключены, но остаются включенными в розетку, они продолжают потреблять электроэнергию (в среднем это составляет около 7% от общего потребления домохозяйства). Выключение удлинителя из сети (или использование моделей с общей кнопкой выключения), особенно во время отпуска, поможет заметно сэкономить на счетах за свет.
