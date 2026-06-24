Журналистка Юлия Кириенко-Меринова отозвалась на скандал вокруг полка

Кейс "Скели" следует рассматривать не только через призму пыток и смертей в подразделении.

Хотя это весомый аргумент для привлечения туда правоохранителей.

Но и через призму коллапсирования системы мобилизации.

Текст "Бабеля" едва ли не первая попытка поднять важные вопросы и вывести их участников на взвешенную дискуссию, которая уже давно продолжается в обществе.

Есть два важных момента:

как люди с зависимостями попадают в войска с отметкой годности? Ведь их набирают не штурмовики через рекрутинг. Их получают из ТЦК.

как быть с запросом на справедливость, когда рандомный парень Женя всю жизнь занимался спортом, работал и достиг чего-то в карьере – идет в окоп за свою страну. А рандомный парень Коля, который просто сидит на метадоне, и это становится поводом для того, чтобы не быть на фронте?

В армии нет какой-то отдельной статьи и распоряжений, как обеспечить метадоном тех, кто в подразделениях, задействованных на ПЕРЕДОВОЙ. Есть распоряжение о том, что такие лица с зависимостями могут оказываться в подразделениях обеспечения. Где есть доступ к гражданским больницам, выдающим метадон.

Потому что не будет никто сбрасывать с дрона пехотинцу в окоп наркотический препарат, потому что ему очень нужно. Согласитесь.

С другой стороны, почему Скала или другие подразделения штурмовых войск принимают таких "бойцов"?

Чтобы заполнить пустое место в сведения о комплектации личным составом. Потому что "Скеля" большая. И она большая потому, что есть запрос у верхнего командования на это. Потому что ее батальоны оперативно забрасывают на участок, который течет, чтобы стабилизировать направление. И силы Обороны имеют усиление и успешные операции. Вспомните хотя бы вывод пехоты 30-й бригады, которую осуществляла "Скеля". То есть очень осторожно в этом скандале следует прибегать к оценкам, чтобы не нивелировать заслуги отдельных батальонов этого полка, которые тоже проливают кровь.

Если мы вспомним 2023 год, так уже было. Но тогда воевали отдельными ротами и батальонами десантники и ТРО.

Мы должны помнить, чем это заканчивалось. Скандалы про "стирание ТРО" звучали чуть ли не из каждого утюга. Их эффективность была на низком уровне. Конечно, не всех. Но многих. Их оставили в покое, когда создались штурмовые войска.

И так же оставили в покое и освободили бригады ДШВ от задач на экстренное тушение пожаров на задачи основательных наступлений, спланировано и четко, как они это умеют. Прекратилось "стирание ДШВ".

Правильная ли это тактика? Надо опять же быть очень взвешенным в оценках. Ведь у верхнего командования есть запрос на гибкость войск и постоянное "подштурмовывание" врага, там, где тонко, чтобы его истощить.

И есть тактика затыкания дыр (как бы это ужасно ни звучало) там, где течет.

Если в первом варианте с "подштурмовыванием" задействуют ДШВ и отдельные полки штурмовиков.

То с тактикой затыкания дыр — "Скеля".

Пытки. Их оправдать сложно и не нужно.

Но я вспоминаю время АТО. И большой железный бокс, в котором сидели "аватары". Фронтовые журналисты такие боксы или "ямы" для аватаров видели не в одном подразделении на самом деле.

Но также журналисты видели последствия пребывания аватаров в пехоте — самострелы и расстрелы своих побратимов прямо в окопах. Заброс гранат в дом, потому что не пустили за бутылкой. Отсутствие реакции на команды во время штурма и бессмысленной смерти побратимов, потому что какой-то аватар не зарядил пулеметную ленту.

Изменилось ли что-то? Нет. Просто масштабировалось. Потому что армия со времен АТО выросла в 5 раз. И тогда эти истории с аватарами растворялись в инфополе. Теперь истории с метадонщиками концентрируются, потому что их больше.

И сложно контролировать все, когда твое подразделение из полка переросло в дивизию и продолжает насыщаться.

Что делать со штурмовыми полками?

Адекватным выглядит сценарий, чтобы в каждом корпусе был свой штурмовой полк, а не отдельный род штурмовых войск. Но ведь риск того, что в случае активного штурма фронта корпусу может быть мало одного полка. Ну допустим. И придется снова отрывать подразделения из другого организма, где участок более спокойный, и бросать в топку войны. В теории.

Вывод: с каждым отдельным кейсом пыток и смерти следует разбираться правоохранителям.

И учитывать, что армия действует в условиях созданных для нее: властью и системой.

С четкой вертикалью подчинения. Где за непослушание есть соответствующие санкции. Если нет отдельного распоряжения, разрешающего это непослушание.

Источник: блог Юлии Кириенко-Мериновой на Цензор.НЕТ