Медиа игнорируют нарушения прав обычных военнослужащих, полагает консультант по коммуникации и адвокации Александр Равчев

Мне очень пригорело из-за статьи "Бабеля" про "Скелю", но не по тем причинам, о которых вы подумали.

У армии есть много проблем. В армии есть много людей, чьи права нарушены. В частности, это военные 2022—2023 годов, раненые военные, семьи погибших и пропавших без вести военных. Это толковые типы, которых не могут сделать офицерами, потому что они ограниченно пригодны. Это ветераны, отфигачившие и ничего не получившие за это. Это военные, которые воспитывают ребенка с инвалидностью и не могут уволиться со службы, потому что законодатели о них забыли. Это военные, которых перевели в тыл после ранений и они живут на голую 20-ку. То есть — есть огромная куча проблем и людей, много вложивших в эту страну и заслуживающих того, чтобы другие люди этой страны о них говорили и заботились.

Но почему-то все эти люди не интересны медиа. Никто не пишет о реальных проблемах, которые имеют военные с лечением, ВЛК, сроками службы, переводами и т.д. Никто не делает об этом грандиозных расследований.

Поскольку когда журналисты начинают говорить о нарушении прав, связанных с военной службой, 90% будет приходиться на ТЦК и учебные центры.

Потому что, пока ты вчерашний гражданский, ты журналистам еще интересен, но как только ты обуваешься как военный, то твои проблемы уже чисто твои проблемы. Посчитайте, сколько в медиа будет материалов о ТЦК и сколько о проблемах военных, и вы увидите, о чем идет речь.

А из-за чего мне больше всего пригорело в этой обсуждаемой статье — главный герой материала метадоновый наркоман, рассказывающий о плохом отношении к себе в "Скеле".

Я это читаю и просто не могу понять, где мы повернули не туда как общество, что у нас оценку мобилизации и подготовки военных дают метадоновые наркоманы. И медиа считают нормальным дать голос этой категории людей, игнорируя при этом все проблемы обычных военнослужащих.

Я пролистал публикации "Бабеля" через год. Ни единой о ветеранах или правах военных. Ни единой за год.

И это вопрос не только "Бабеля". Это общее информационное поле. В нашем обществе армией можно или гордиться героизмом, или обсуждать провалы, или критиковать за мобилизацию. Все.

Никто не ведет нормального разговора о проблемах в армии. Никто не ведет нормального разговора о ветеранах.

Зато мы хотим говорить о "зверствах ТЦК" и слушаем наркомана о том, как к нему плохо относились. Ну колоссально неправильный подход к построению общества.

Источник: пост Александра Равчева в Facebook