В лесу на Харьковщине стоит уникальная больница: как выглядит деревянный шедевр, которому почти 135 лет

Это здание легко принять за старинную усадьбу

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В лесу неподалеку от Мурафы Харьковской области до сих пор стоит здание, которое трудно принять за обычную сельскую больницу. Двухэтажный деревянный корпус с резным декором и балконом выглядит скорее как усадьба. Это главная постройка больницы сахарного завода Харитоненко — один из редких уцелевших образцов деревянной архитектуры XIX века в регионе.

"Телеграф" рассказываето судьбе этой постройки.

Комплекс находится возле поселка Лесное, фактически среди леса. Именно здесь в 1892 году для работников Владимирской экономии построили больницу. Ее связывают с именем известного промышленника и мецената Павла Ивановича Харитоненко.

Фото: Andy Travel Club/Facebook

Эта больница сразу задумывалась как крупный комплекс. Архитектура выделяется даже по современным меркам. На здании можно увидеть резные карнизы, наличники, деревянные розетки, геометрический декор на углах. Над входом сохранился балкон с ажурным ограждением, а на фронтоне запечатлен год строительства.

Фото: Andy Travel Club/Facebook

Внутри до сих пор можно увидеть элементы первоначального оформления. В здании остались старые двери с полукруглыми фрамугами, деревянная лестница с резным орнаментом, лепная потолочная розетка, фрагменты декоративной росписи и старый пол.

Фото: Andy Travel Club/Facebook

На первом этаже частично сохранилась метлахская плитка. При этом в здании бывшей больницы осыпалась штукатурка, выбиты окна, комнаты пустуют.

Фото: Andy Travel Club/Facebook

В советский период здание использовали как детский туберкулезный санаторий. Позже его забросили.

Деревянная водонапорная башня. Фото: Владимир Новгородов/Facebook

В 2000-е годы на территории были снесены два деревянных служебных корпуса и уникальная водонапорная башня того же 1892 года, отмечает "Харків, що манить". Эти объекты имели статус памятников культурного наследия и входили в комплекс. В 2021 году на их месте была частная территория с агротехникой.

Ранее "Телеграф" рассказывал про заброшенную усадьбу Вебера в Харьковской области. Местные жители называли ее замком.