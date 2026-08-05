От КАБов и FPV-дронов нет передышки: как сейчас выглядит Краматорск (репортаж)

Несмотря на постоянные атаки, город продолжает жить

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Краматорск все сильнее ощущает приближение фронта. Российские войска регулярно атакуют город управляемыми авиабомбами, над улицами появляются FPV-дроны, а по окраинам уже достает артиллерия.

Фотокорреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит Краматорск — город, который каждый день живет под звуки взрывов, но продолжает держаться.

"Сейчас город напоминает Константиновку чуть больше года назад. По окраинам достает артиллерия, над городом летают FPV-дроны и продолжаются постоянные обстрелы управляемыми авиабомбами. Уже появилось много выгоревших многоэтажек, постоянно проводится эвакуация, начинаются проблемы с водой и электричеством.

Врагу не удается добиться успеха на поле боя, поэтому, наверное, из-за этого он пытается нанести максимальный ущерб.

Утром слушал водителя такси, который сказал мне: "Всю жизнь здесь живу. Как же это больно…"

Я тоже провел здесь свое детство и сейчас чувствую боль. Ощущение, будто забирают мое — родное и очень ценное", — рассказывает Ян Доброносов.

Дорога защищена антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Светофор покрыт антидроновой сеткой. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденное здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Хлеб "Украинский". Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденное здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденное здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючая проволока в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденное здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Остановка в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Обгорела страница украинской книги. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Женщина на месте прилета в Краматорске. Обгорела страница украинской книги. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Жители Краматорска. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидроновая сетка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Вид на разрушение из разбитого окна. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Коммунальщики в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючая проволока и антидроновая сетка в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Люди возле поврежденного здания. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежден здание и сгоревший автомобиль. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Остановка в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Жители Краматорска. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Человек на месте прилета. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидроновая сетка возле вокзала. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Жительница Краматорска. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Человек в разрушенном здании. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Повреждённый ТЦ. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Разрушено здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Украинский флаг над Краматорском. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Место прилета в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидроновая сетка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидроновая сетка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтожены автомобили в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Разрушено здание и сгоревший автомобиль. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденное здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденное здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидроновые сетки в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Собака возле разрушенного здания. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденное здание. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтоженный автомобиль в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Улица Краматорска. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючая проволока и антидроновая сетка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Мужчины устанавливают "зубы дракона". Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Жительница Краматорска. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Колючая проволока. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидроновая сетка. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Мужчины устанавливают "зубы дракона". Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Антидроновая сетка в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтожены автомобили в Краматорске. Фото Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, как Краматорск приходит в сознание от авиаударов.