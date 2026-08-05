"Смотрите, какие красавцы стоят": украинец показал грибную локацию под Киевом (видео)

Сейчас грибы растут не слишком активно из-за засушливой погоды

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В Киевской области мужчина рассказал о локации, где растет много белых грибов. Однако, по его словам, "волна" плодоношения на этом месте завершается.

Соответствующее видео было обнародовано в социальной сети Threads. Мужчина буквально в "прямом эфире" нашел большого боровика.

Автор видео отметил, что пошел на "тихую охоту" в Бучанском районе Киевской области. По его словам, предыдущий период роста белых грибов на этом месте заканчивается.

"Грибной отчет за 05.08.2026 года. Локация: леса вблизи села Клавдиево-Тарасово, Бучанский район. Предварительная волна плодоношения белого гриба на этой локации завершается. Признаков начала новой волны пока нет", — написал автор видео.

Где находится "грибное" место?

По словам автора, локация находится в Киевской области. Вблизи села Клавдиево-Тарасово Бучанского района.

Что это за грибы?

Белый гриб, боровик (Boletus edulis Bull. ех Fr.; или Boletus bulbosus Schaeff. ех Schroet.). Гриб семьи болетовых (Boletaceae). Местные названия: гриб настоящий, правдивый, правдивец, справедливый, дубравник, щиряк, белас, беляк.

Шапка белого гриба может достигать от 3 до 50 сантиметров в диаметре. Она обычно имеет коричневатый оттенок. Ножка этого гриба плотная и мясистая. Ее цвет – грязно-белый, сероватый или коричневый. Мякоть приятно пахнет и не меняет цвет при разрезании.

Белый гриб. Фото Википедия

Встречается по всей Украине. Растет в лиственных (под дубом, буком, грабом, березой, орешником) и хвойных (под сосной, елью) лесах. Собирают в июне-октябре. Используют свежим, сушат, солят, маринуют.

В сырых грибах есть белки и другие вещества, содержащие азот (5,39%), жиры (0,40%), сахара и другие углеводы (2,72%), фибрин (1,01%), алкалоид герцинин, зола (0,95%), ароматические вещества и т.д.

Белые грибы. Фото Википедия

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда идти за грибами, чтобы вернуться с полной корзинкой.