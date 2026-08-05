"Patriot все время под ударами": что сейчас с комплексами, к которым у Украины не хватает ракет

Вражеские ракеты летят по запутанным траекториям

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Обострение дефицита ракет к американским системам ПВО "Patriot", которые теперь все реже сбивают баллистику, подняло вопрос безопасности самих ЗРК (зенитно-ракетных комплексов) в Украине. Впрочем, отсутствие боекомплекта в пусковых установках или способность системы к самозащите кардинально не меняют уровень риска для копмлексов.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал авиаэксперт, ведущий научный сотрудник НАУ Валерий Романенко. По его словам, главная причина заключается в специфике маневрирования российских баллистических ракет "Искандер-М" на финальном отрезке полета.

"Точку попадания ракеты определить точно невозможно. Поэтому позиции ЗРК все время находятся в тех же условиях, что и объекты, которые они защищают – то есть под ударами. И разницы между ситуациями "есть ракеты" или "нет ракет" просто нет", — объяснил собеседник.

Искандер-М. Фото - Википедия

Эксперт добавляет, что даже при наличии противоракет эффективность отражения баллистических атак являлась ограниченной.

Валерий Романенко, авиационный эксперт

"Разницы нет из-за того, что сбивалось, как правило, не более трети от запущенной баллистики", — отметил Романенко.

Напомним, ранее мы писали о том, поможет ли РЭБ против российской баллистики.