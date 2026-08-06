Обман или полезный деликатес? Что скрывается под видом дешевого лосося в супермаркетах

Какой лосось действительно лучше и почему дешевый может разочаровать

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Лосось давно считается одним из самых популярных и дорогих видов рыбы. Однако на полках супермаркетов можно встретить и гораздо более дешевые варианты — и покупатели часто задумываются, действительно ли такой продукт уступает этой дикой рыбе.

Заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко объяснила "Телеграфу", что фермерский лосось нельзя однозначно назвать хуже дикого. Это два разных вида продукции, а их качество зависит прежде всего от условий выращивания.

По словам экспертки, лосось, выращенный на качественных сбалансированных кормах с добавлением водорослей, может содержать омега-3 и омега-6 жирные кислоты и по своим свойствам приближаться к дикой рыбе. Однако такой продукт не будет дешевым – его цена часто почти такая же, как у дикого лосося.

В то же время, дешевый фермерский лосось обычно получают благодаря экономии на кормах и производстве. В таком случае качество продукта может быть значительно ниже.

Дикий или фермерский лосось – что выбрать. Фото: сгенерированное ИИ, Телеграф

Эксперт подчеркнула, что сама по себе отметка "фермерский" не означает плохого качества. Важно обращать внимание на производителя, условия выращивания и цену продукта, потому что качественный лосось не может стоить слишком дешево.

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