Обман или полезный деликатес? Что скрывается под видом дешевого лосося в супермаркетах
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Какой лосось действительно лучше и почему дешевый может разочаровать
Лосось давно считается одним из самых популярных и дорогих видов рыбы. Однако на полках супермаркетов можно встретить и гораздо более дешевые варианты — и покупатели часто задумываются, действительно ли такой продукт уступает этой дикой рыбе.
Заведующая кафедрой товароведения и фармации Государственного торгово-экономического университета Елена Сидоренко объяснила "Телеграфу", что фермерский лосось нельзя однозначно назвать хуже дикого. Это два разных вида продукции, а их качество зависит прежде всего от условий выращивания.
По словам экспертки, лосось, выращенный на качественных сбалансированных кормах с добавлением водорослей, может содержать омега-3 и омега-6 жирные кислоты и по своим свойствам приближаться к дикой рыбе. Однако такой продукт не будет дешевым – его цена часто почти такая же, как у дикого лосося.
В то же время, дешевый фермерский лосось обычно получают благодаря экономии на кормах и производстве. В таком случае качество продукта может быть значительно ниже.
Эксперт подчеркнула, что сама по себе отметка "фермерский" не означает плохого качества. Важно обращать внимание на производителя, условия выращивания и цену продукта, потому что качественный лосось не может стоить слишком дешево.
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