Вдохновились советским мультиком? Где в Украине есть микрорайон с народным названием

Такие названия улицы микрорайона получили в начале 1990-х годов

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В Ужгороде есть необычный жилой микрорайон. У него есть народное название "Компотный" из-за фруктовых названий улиц.

Об этом пишут в социальной сети Threads. Следует заметить, что там собраны почти все фрукты для "идеального напитка".

Пользователи сети рассказали, что в Ужгороде есть микрорайон "Компотный", там улочки названы как фрукты. В частности, там есть улицы Вишневая, Малинова, Абрикосова, Яблонева, Грушевая, Сливовая и Ореховая.

Микрорайон "Компотный" в Ужгороде

7 фактов о "Компотном" районе Ужгорода

Улицы Малиновую, Абрикосовую, Яблоневую, Грушевую, Сливовую и Ореховую можно найти не только на страницах книги или в мультфильме "Приключения Незнайки и его друзей" Николая Носова, но и в Ужгороде. Этот район города в народе называют "Компотным".

Такие фруктовые названия улиц Ужгород получил во времена перестройки в начале 90-х. Тогдашние городские власти понимали, что с именами выдающихся деятелей, героев и вождей могут возникнуть проблемы. Вот поэтому и выбрали более нейтральные названия.

Чаще всего в своей профессиональной деятельности с неофициальным названием "Компотный" сталкиваются риэлторы, которые в объявлениях дают народную версию и таксисты.

В "компотном" районе преимущественно застройки-миллионники, то есть стоимость которых не менее миллиона гривен, однако полностью отсутствуют дороги.

"Компотный район" – мечта рыбака. Здесь сосредоточен озерный комплекс, где обитает немалый выбор рыбы. В водоемах можно встретить даже сома. Увидеть гигантского сома можно вечером и даже стать свидетелем его охоты на диких уток.

Озерный комплекс, состоящий из трех больших и многих мелких водоемов, используется ужгородцами как рекреационная зона. Ближе к жилым улицам большие кучи мусора, далее – практически нетронутая природа.

Между водоемами в "Компотном" районе удобно пристроились огороды. Ужгородцы выращивают здесь кукурузу и другие овощи.

Компотный микрорайон, Ужгород

Ранее "Телеграф" рассказывал, каким был фонтан в Ужгороде, который стоял в центре города несколько лет и скрылся при загадочных обстоятельствах.