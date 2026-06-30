Генеральный директор ГП "Леса Украины" Юрий Болоховец объявил о завершении своей работы во главе государственного предприятия и рассказал о реформе государственного лесного хозяйства в 2023-2026 годах

Сегодня я завершаю работу в должности Генерального директора ГП "Леса Украины".

Когда мы начинали эту реформу, государственное лесное хозяйство Украины состояло из сотен отдельных предприятий, живших по разным правилам, с разной эффективностью, разными стандартами управления и разным видением будущего. Десятилетиями эта система работала по инерции, и многие считали, что изменить ее невозможно.

Но мы доказали обратное. За короткий период нам удалось объединить более трехсот предприятий в единую систему, ввести современное корпоративное управление, международную финансовую отчетность, прозрачные продажи древесины, централизованные закупки и единые стандарты работы по всей стране.

Это была не реорганизация на бумаге. Это была одна из самых больших управленческих реформ в истории государственного сектора Украины. В результате мы получили мощную, эффективную и финансово здоровую компанию, вошедшую в число крупнейших налогоплательщиков среди государственных предприятий. Мы на собственном примере доказали, что за короткое время крупное государственное хозяйство можно сделать прибыльным, прозрачным и управляемым.

Детальнее о главных достижениях последних трех лет:

Объединение 360 лесохозяйственных предприятий в единую систему управления

Впервые за многие десятилетия украинское лесное хозяйство получило будущее. Мы заложили фундамент для перехода от устаревшей советской модели к современной европейской системе управления природными ресурсами. Лесное хозяйство, которое мы получили в наследство, – это 360 отдельных лесохозяйственных предприятий с разными стандартами управления, учета и финансовой дисциплины. Эта система делала возможным продажу древесины избранному кругу приближенных переработчиков. Это незаконные рубки, захват и "приватизация" участков лесфонда. Это схемы типа собственной лесхозной переработки древесины и главное — хроническая убыточность: сектор жил на государственных дотациях и при этом генерировал минимальные поступления в бюджет.

Но через три года нам удалось сломать эту систему. В качестве первого шага мы укрупнили лесхозы и более чем вдвое снизили их количество. В сентябре 2022 года было создано ГП "Леса Украины" — это позволило образовать единую вертикально интегрированную компанию и наконец избавиться от хаотической структуры с раздробленным управлением. Стали возможны отказ от убыточных направлений и реализация непрофильных активов. Мы закрыли огромное количество государственных деревообрабатывающих цехов, которые не могли на равных конкурировать с частным бизнесом и часто служили средоточием коррупции.

Наше хозяйство сегодня – это сложный, но единый механизм, позволяющий управлять 6,9 млн га лесного фонда, более чем 1400 лесничествами, 9 региональными офисами. У нас работают 22 тысячи сотрудников. Имеются уникальные семенные центры, сотни лесопожарных станций, тысячи единиц техники.

Следующий шаг реформы – корпоратизация. В сентябре 2025 года мы приступили к превращению ГП в акционерное общество, которое на 100% будет принадлежать государству. Это лучшая форма управления стратегическим активом, которым, безусловно, является украинский лес. Она обеспечит отрасли большую операционную гибкость, но и сохранит государственный контроль.

Финансовое оздоровление государственного лесного хозяйства

До начала реформы рынок древесины функционировал в непрозрачных условиях. Процветала система прямых договоров – лесхозы и покупатели определяли цены самостоятельно, что создавало простор для теневых схем. Собственная переработка позволяла лесхозам одновременно заготавливать древесину, перерабатывать ее в готовую продукцию, завышая себестоимость переработки, и продавать по ценам ниже рыночных. В результате в последний год перед началом реформы финансовый результат сектора составил минус 150 млн грн, а рентабельность – всего 3,7%. Сектор ежегодно получал государственные дотации и при этом платил налоги на уровне 4-5 млрд грн.

Этой системы сегодня больше не существует. Мы перевели реализацию всей лесопродукции на биржу. Вместо прямых договоров — конкурентные биржевые торги. Цена формируется исключительно спросом и конкурентной средой, а не договоренностями. Мы создали единые условия для более чем 3000 участников торгов. Ввели формирование лотов с учетом региональной специфики (например, в Закарпатье, где преобладает малый бизнес, 90% лотов имеют объем до 100 м3). Придумали как предотвращать ценовые скачки и ввели форвардные полугодовые контракты. Выполнение биржевых контрактов в 2025 году составило 90-95%. Сегодня ГП "Леса Украины" обнародует информацию о каждом (!) биржевом соглашении: кто, какой объем и за какую цену законтрактовал. Я не знаю ни одной европейской страны с таким уровнем прозрачности.

Большие изменения затронули и услуги по проведению заготовки. Сегодня все закупки производятся через систему Prozorro. Ежемесячный объем заготовки нам удается поддерживать на уровне 1 млн м3 древесины.

Проведенные изменения дали результат уже в 2023 году, но 2025 год вообще показал рекордные показатели за всю историю государственного лесного хозяйства: чистый доход 29,9 млрд грн, финансовый результат до налогообложения 8,4 млрд грн, рентабельность 28,1%, налоги 15,8 млрд грн. За три года ГП "Леса Украины" перечислило в сводный бюджет более 35 млрд грн — без единой копейки государственных дотаций. Положительная динамика продолжается и в 2026 году. Прогноз на первое полугодие 2026 года: финансовый результат до налогообложения 6 млрд грн, рентабельность 33,7%, уплата налогов 10 млрд грн (!). Таким образом, нам удалось превратить государственное лесное хозяйство из дотационного в одного из крупнейших налогоплательщиков среди государственных предприятий Украины.

Подготовка корпоратизации и создание основ современного корпоративного управления и ERP

Результат нашей работы измеряется не только миллиардами гривен прибыли и налогов. Мы приступили к переходу к корпоративной модели управления, которая должна обеспечить независимость от политических циклов, прозрачность решений и ответственность за результат. До начала реформы система управления лесхозами была слабой и архаической. Каждый лесхоз использовал свою учетную систему. Не было единой базы данных – от лесничества до центрального офиса не было ни одного стандартного инструмента управления бизнес-процессами.

Сегодня все иначе. Сформирован наблюдательный совет. Введены принципы корпоративного управления в соответствии с требованиями, предъявляемыми к акционерным обществам. Переход на международные стандарты финансовой отчетности (МСФО) — в процессе: проведена независимая оценка справедливой стоимости активов, начата инвентаризация, регистрация прав на землю.

В 2025 году предприятие начало подготовку к внедрению ERP-системы (Enterprise Resource Planning): сформирована команда проекта, определены функциональные требования и начат конкурентный отбор поставщика решения. Результатом станет автоматизация и стандартизация управления всеми процессами предприятия и единая база данных на всех уровнях.

ГП "Леса Украины" в 2026 году – это предприятие, которое уже живет по корпоративным правилам и находится в активной фазе превращения в акционерное общество.

Формирование профессиональной управленческой команды

Реформа государственного лесного хозяйства – это реформа, которая проходит во время полномасштабной войны. Когда одни работники воюют на фронте, другие обеспечивают страну ресурсами, поддерживают экономику, строят новую систему управления и одновременно работают над сохранением крупнейшего природного ресурса государства – украинского леса.

Но то, что мы имели в области кадров до начала реформы, отличалось неупорядоченностью, преобладанием административных должностей и низкими зарплатами. Мы получили в наследство более 29 000 штатных работников. Средняя зарплата в отрасли составляла 12 348 грн. Люди, реально работавшие в лесу, получали копейки. А руководящие должности занимали не всегда по профессиональным критериям.

Благодаря оптимизации структуры нам удалось сократить численность с 29 723 человек в 2023 году до 22 660 в 2026 году – исключительно за счет административного аппарата, а не производственного персонала. Средняя зарплата выросла с 21 165 грн (в 2023 году) до 35 541 грн (в 2026 году) — на 68% за два года (!).

Одним из принципиальных решений стало введение единых квалификационных требований к руководителям всех уровней. На руководящие должности назначаются исключительно специалисты, отвечающие двум критериям: имеющие профильное образование и подтвержденный опыт управленческой работы. Это позволило сформировать профессиональную управленческую команду – мы смогли минимизировать риск того, что на ответственные должности будут назначены случайные люди.

Отдельное направление деятельности – работа с военнослужащими. 2 122 наших работника мобилизованы. 564 демобилизовались — все они без исключения были снова трудоустроены на предприятие. Все участники боевых действий получают ежемесячную надбавку в размере 20% к зарплате, финансирование лечения составляет до 50 тыс. грн. на медикаменты и до 100 тыс. грн. на операцию. Обучение детей погибших работников финансируется предприятием.

Подготовка перехода Карпат к приближенному к природе лесоводству и отказу от сплошных рубок

Карпаты десятилетиями вырубались методом сплошных рубок главного пользования. Это радикальный способ: вырубается весь древостой на участке, после чего его засаживают заново, как правило, монокультурой. Быстро, дешево, но разрушительно для экосистемы — нарушается водный баланс, исчезают ценные породы, почва деградирует. Карпатские общины и экологи годами выступали против такой практики, но система была инертной и ничего не менялось.

Сегодня – иначе. ГП "Леса Украины" создало все необходимые организационные, технологические и кадровые предпосылки для отказа от сплошных рубок главного пользования в Карпатах, начиная со следующего года. Это означает переход к приближенному к природе лесоводству по всей площади карпатского лесного фонда — около 1 млн га. Простыми словами это означает выборочные рубки, сохранение разновозрастной структуры насаждений, естественное возобновление леса и поддержание биоразнообразия.

FSC-сертификация (сертификация Совета по управлению лесами) подтвердила соответствие наших стандартов международным требованиям: площадь сертифицированных лесов ГП "Леса Украины" — 4,739 млн га, по этому показателю Украина занимает третье место в Европе после Швеции и Турции.

Сохранение самосевных и бесхозных лесов как будущего резерва биоразнообразия и природно-заповедного фонда

Сотни тысяч гектаров самосевных лесов по всей Украине десятилетиями оставались без внимания государства. Никто их не охранял, не учитывал, не защищал от незаконных рубок, распашки или застройки. Формально эти леса существовали, фактически — были ничейными.

В последние годы нам удалось присоединить к государственному лесному фонду около 30 тыс. га таких лесов. И буквально накануне число выросло еще на 18 тысяч га за счет земель лесохозяйственного назначения в Одесской области, которые перешли в постоянное пользование ГП "Леса Украины". Это очень существенное достижение и результат кропотливой работы. Это природные экосистемы с высоким уровнем биоразнообразия и кандидаты на превращение в новые объекты природно-заповедного фонда. Мы также начали возрождение лесов Юга – заложено 6 тыс. га нового леса в регионе, где лесного хозяйства фактически не было.

Фактически мы начали системную работу по сохранению и возвращению государству лесов, долгое время не имевших должного владельца и защиты. Потенциал этой работы составляет до 1,5 миллиона гектаров по всей Украине. Убежден, что именно это направление станет одним из важнейших природоохранных проектов Украины в ближайшие десятилетия.

Создание современной лесной инфраструктуры — дорог, технического оснащения, противопожарной инфраструктуры и рекреационных объектов

Государственное лесное хозяйство в начале реформы – сотни пожарных станций со старым металлоломом. Старая техника, которая не обновлялась с советских времен. Катастрофическая нехватка лесных дорог, что делало лесозаготовку нерентабельной. Плотность дорожной сети – в разы меньше, чем у соседей.

За три года – крупнейшие в истории хозяйства инвестиции в развитие лесной инфраструктуры: более 1,3 млрд грн. Построено 343 км лесных дорог, приобретено 137 единиц спецтехники. В 2024 году мы провели самое большое обновление противопожарной техники за последние 30 лет. В 2025 году обновили лесохозяйственную технику, в том числе заключили контракт на поставку харвестеров из Швеции. Благодаря прибыльной работе ГП "Леса Украины" на 100% обеспечило лесопожарные станции современным инструментом и оборудованием. В 2024 году, несмотря на аномальную жару и отсутствие осадков, площадь пожаров была в разы меньше, чем в среднем в 2015-2020 годах.

С 2023 года в наиболее пожароопасных локациях создано 154 современных рекреационных пункта — это существенное расширение сети, насчитывавшей полторы тысячи пунктов по всей стране. Суммарно их посещают около 3 млн человек в год. Организованные места отдыха сокращают хаотическую рекреационную нагрузку и уменьшают количество пожаров от человеческого фактора. Программа рекреации сохранила государству тысячи гектаров леса. Это наш реальный вклад в сохранение лесов для будущих поколений. Мы заложили основу для того, чтобы украинский лес был не только источником ресурсов, но и безопасное, доступное и комфортное пространство для людей. Потому наш опыт уже изучают другие европейские страны.

Поддержка Вооруженных Сил Украины

За три года ГП "Леса Украины" предоставило помощь ВСУ на общую сумму 1,7 млрд грн. Объем безвозмездно переданных пиломатериалов и лесопродукции составил 520 тыс. м3. Также предприятие передало 156 единиц автотранспорта и спецтехники (46 грузовых автомобилей, 88 легковых автомобилей, 23 единицы спецтехники), закупает для подшефных бригад БПЛА и FPV-дроны, терминалы Starlink, генераторы, зарядные станции, детекторы дронов, НРК, планшеты и ноутбуки.

Задачи на 2026–2027 годы

Главное – завершить корпоратизацию. Превращение ГП "Леса Украины" в акционерное общество со 100% государственной собственностью — это последний институциональный шаг реформы. Далее: поэтапное внедрение ERP-системы и перевод ключевых бизнес-процессов в единую цифровую среду, переход на международные стандарты финансовой отчетности, продолжение крупнейшей в истории области программы обновления техники с акцентом на механизацию заготовки, расширение сети лесосеменных центров, наращивание объемов разминирования деоккупированных лесных площадей, увеличение лесного фонда через привлечение самосевных лесов и облесение свободных земель вместе с общинами.

Стратегическая цель – увеличение лесистости Украины с нынешних 15,9% до 20%, определенных Государственной стратегией управления лесами до 2035 года как научно обоснованный оптимальный уровень. В Польше — 30%, в Финляндии — 64%, так что нам есть куда двигаться.

***

Итак, реформа произошла. Но любая большая реформа проходит момент, когда вернуться назад гораздо легче, чем идти вперед. Такой момент – именно сейчас. Если реформа будет доведена до конца, Украина получит современную, прибыльную, экологически ответственную и независимую систему управления лесами. Если реформа будет остановлена или развернута назад, Украина рискует потерять не только годы работы тысяч людей, она рискует вернуться к фрагментированной системе, где снова победят ручное управление, политическое влияние, непрозрачность и постоянная борьба за ресурсы вместо их развития.

Именно поэтому сегодня важно говорить не о конкретных руководителях или должностях. Важно говорить об ответственности перед будущими поколениями. Потому что через десять или двадцать лет никто не будет вспоминать фамилии чиновников или политические споры. Люди будут оценивать только одно: смогли ли мы оставить после себя сильный украинский лес, работающий на государство, общество и будущее страны. И если это произойдет, значит, наша команда выполнила свою работу.

Спасибо лично главе Государственного агентства лесных ресурсов Украины Виктору Смалю и всей команде агентства как центральному органу исполнительной власти, максимально эффективно выполнявшему реализацию государственной политики во время реформирования предприятия.

Спасибо всей команде ГП "Леса Украины" — более 22 тысячам человек, чья ежедневная работа и стала основой сегодняшних результатов. Особые слова благодарности — руководителям, взявшим на себя ответственность за проведение реформы в самый сложный период. Многие решения были непопулярными, сложными и рискованными. Часть этих людей сегодня уже не работает в системе, но они заложили фундамент изменений, результаты которых мы видим сейчас. Это их вклад в будущее украинского лесного хозяйства.

Предстоит еще много работы, но фундамент уже создан. Лес живет. Украина победит!

Источник: пост Юрия Болоховца в Facebook