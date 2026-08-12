Вода, соки, газированные напитки в "АТБ" резко упали в цене — что успеть купить на этой неделе

Стоимость некоторых товаров снизилась более чем на 40%

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На этой неделе в магазинах "АТБ" действуют скидки на многие напитки. В списке – минеральная вода, газированные напитки, соки, нектары, холодный чай и энергетики.

Некоторые товары можно приобрести заметно дешевле, поэтому следует обратить внимание на акционные предложения. Подробнее об этом написал "Телеграф".

Подробности в материале: "В "АТБ" большая распродажа: шоколад, мороженое и колбасы уходят за полцены".

Вот какие напитки можно купить со скидкой:

"Поляна Купель" 0,5 л — скидка 42% , цена 25,65 грн .

— скидка , цена . Квас "Ярило справжній" 2 л — скидка 35% .

— скидка . "Живчик" разного объема — скидка 34% , цена от 16,90 до 41,90 грн .

разного объема — скидка , цена от . Тоник "Своя лінія" — скидка 39% .

— скидка . Тархун "День у День" — скидка 39% .

— скидка . "Біола Bloody Mary" острый — скидка 32% , цена 45,90 грн .

— скидка , цена . Холодный чай "Своя лінія" зеленый или черный — скидка 33% .

зеленый или черный — скидка . "Своя лінія" со вкусом лайма и мяты — скидка 33% .

— скидка . Лимонад "День в День" со вкусом персика и малины — скидка 33% .

со вкусом персика и малины — скидка . Энергетик MOVEON со вкусом черники – скидка 33% .

со вкусом черники – скидка . "Своя лінія" Сміливчик с соком яблока — скидка 32% .

с соком яблока — скидка . Изотоник Ustronianka с витаминами – скидка 32% .

с витаминами – скидка . Сладкий напиток "День в День" со вкусом белого персика — скидка 37% , цена 29,16 грн .

со вкусом белого персика — скидка , цена . Лимонад "Розумний вибір" — скидка 32% .

— скидка . Нектар "Біола" яблоко-виноград — скидка 32% .

— скидка . Нектар "Біола" вишневый — скидка 32% .

— скидка . Нектар "Біола" томатный Bloody Mary — скидка 32% .

— скидка . "Трускавецька" негазированная и слабогазированная — скидка 30%.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, безопасно ли покупать замороженные продукты в "АТБ" после отключений света и что с ними делают работники магазинов.