Вода, соки, газированные напитки в "АТБ" резко упали в цене — что успеть купить на этой неделе
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Стоимость некоторых товаров снизилась более чем на 40%
На этой неделе в магазинах "АТБ" действуют скидки на многие напитки. В списке – минеральная вода, газированные напитки, соки, нектары, холодный чай и энергетики.
Некоторые товары можно приобрести заметно дешевле, поэтому следует обратить внимание на акционные предложения. Подробнее об этом написал "Телеграф".
Подробности в материале: "В "АТБ" большая распродажа: шоколад, мороженое и колбасы уходят за полцены".
Вот какие напитки можно купить со скидкой:
- "Поляна Купель" 0,5 л — скидка 42%, цена 25,65 грн.
- Квас "Ярило справжній" 2 л — скидка 35%.
- "Живчик" разного объема — скидка 34%, цена от 16,90 до 41,90 грн.
- Тоник "Своя лінія" — скидка 39%.
- Тархун "День у День" — скидка 39%.
- "Біола Bloody Mary" острый — скидка 32%, цена 45,90 грн.
- Холодный чай "Своя лінія" зеленый или черный — скидка 33%.
- "Своя лінія" со вкусом лайма и мяты — скидка 33%.
- Лимонад "День в День" со вкусом персика и малины — скидка 33%.
- Энергетик MOVEON со вкусом черники – скидка 33%.
- "Своя лінія" Сміливчик с соком яблока — скидка 32%.
- Изотоник Ustronianka с витаминами – скидка 32%.
- Сладкий напиток "День в День" со вкусом белого персика — скидка 37%, цена 29,16 грн.
- Лимонад "Розумний вибір" — скидка 32%.
- Нектар "Біола" яблоко-виноград — скидка 32%.
- Нектар "Біола" вишневый — скидка 32%.
- Нектар "Біола" томатный Bloody Mary — скидка 32%.
- "Трускавецька" негазированная и слабогазированная — скидка 30%.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, безопасно ли покупать замороженные продукты в "АТБ" после отключений света и что с ними делают работники магазинов.