Ракеты на голову не падают, но... Украинка назвала страну Европы, в которую бы не советовала ехать

Девушка пожила в Германии и назвала недостатки жизни в стране

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Германия остается одним из популярных направлений для украинцев, ищущих безопасное место для жизни. Но не всем нравится жизнь в этой стране — одна из украинок рассказала, что именно заставило её пожалеть о своём выборе.

Своими мыслями в соцсети поделилась пользовательница соцсети Threads под ником yanaeidemiller. Она написала, что в Германии ее больше всего удручает пасмурная погода и всеобщая "серость", а также пожаловалась на бюрократию.

Кроме того, украинка упомянула проблему с плесенью, от которой, по её словам, сложно избавиться. Она также рассказала о языковом барьере и отметила, что общаться на английском в этой стране, по её мнению, не всегда удобно.

Что касается безопасности, девушка признала, что в Германии нет постоянной угрозы ракетных или бомбовых ударов. В то же время она считает, что такой уровень безопасности можно получить и в других европейских странах, которые ей кажутся более привлекательными, в частности в Португалии, Испании, Италии и Хорватии.

При этом автор подчеркнула, что это лишь её личный опыт и мнение, а не оценка страны для всех украинцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал об украинке, которая также рассказала о жизни в Германии и заявила, что за почти три года из-за местного климата у нее ухудшились здоровье и иммунитет.