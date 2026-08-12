Деньги на ветер или недорогое жилье? Какие преимущества и недостатки модульных домов

Эта технология еще не очень распространена в нашей стране

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В Украине модульные дома все еще новинка. Многие сомневаются в достаточной надежности и комфорте в них за свою цену.

Ответная дискуссия разгорелась в социальной сети Threads. Пользователи учитывают как плюсы, так и минусы подобных конструкций.

Сколько стоит такое здание?

Женщина рассказала, что ей смонтировали модульный дом в Киевской области. По ее словам, это заняло всего несколько часов времени.

"4 часа и у меня есть домик", — написала она.

Фундамент модульного дома

Женщина построила дом в Киевской области

Монтаж модульного дома

Монтаж модульного дома

Монтаж модульного дома

Монтаж модульного дома

В комментариях люди поздравили ее. Однако некоторые высказали сомнения, что такой дом площадью 25 квадратных метров стоит 37 тысяч долларов США, ведь капитальный дом может получиться дешевле за построенный метраж.

"Люди, спохватитесь – не ведитесь на это… 37000 за 20-25 кв.м??? Что серьезно??? Капитальный дом будет дешевле под ключ за кв.м. Кроме того, вы его потом не перевезете — это не модульный дом — это дом, который собрали модульным методом!!! Мне жаль(((", — написал один из пользователей.

Комментарии пользователей

В то же время люди поздравили автора поста. И посоветовали скептикам "лучше разобраться в этой теме".

"Класс, поздравляю и желаю много счастливых моментов в этом домике. А людям, которые пишут, что это "халабуда" и "вы там замерзнете" советую разобраться в этой теме глубже, прежде чем писать этот бред. Каркасно-модульные дома уже давно показали себя по всему миру как отличный вариант для постоянного проживания. Главное – использовать качественные материалы и придерживаться технологии. Идеально для тех, кто хочет жить в своем доме уже сейчас, а не строиться годами" P.S. Наш еще на производстве", — отмечено в комментарии.

Комментарии пользователей

Стоит ли покупать такое здание?

Также в сети объяснили, стоит ли покупать подобное здание. Пользователи рассказали о нюансах его эксплуатации.

"А есть здесь люди, которые купили себе такой модульный дома типа Skandi? Расскажите о своем опыте. Это полноценный дом по ощущениям? Как оно зимой? Какая шумоизоляция? Энергоэффективность? Делитесь. Спасибо", — говорится в сообщении.

Модульный дом типа Skandi

В ответ в комментариях рассказали об опыте использования модульного дома. В частности, отмечается, что люди живут в таком уже 5 лет и чувствуют себя достаточно комфортно.

"Будем зимовать уже 5 зиму, если поставите хорошую печь — тепло будет даже без света. У нас зимой в домах температура 26-28 градусов, ходим в футболках и босиком. Шумоизоляция внутренняя +- как в многоквартирном доме, не лучше, не хуже. Внешняя — дождь по жести тарахтит, но для меня лично это довольно атмосферно. Если есть возможность, упаковывайте его максимально: теплонасосы, теплый пол, печь и горя знать не будете", — написала женщина.

Также женщина объяснила, как быстро остывает дом зимой. По ее словам, даже при сильных морозах его можно быстро обогреть.

"Прошлой зимой, которая была холодной, до -20 в некоторые дни, ночью не просыпались, чтобы топить. Делали это вечером перед сном, максимум температура опускалась до +17 на утро, но одно из главных преимуществ дома, которое очень быстро отапливалось. Минут 30 утром и в доме снова +20-22. На случай нашего отсутствия – теплонасос, при отключениях, несколько часов в день будет достаточно, чтобы дом полностью не остыл и держал +10 хотя бы", – написала она.

Элементы интерьера модульного дома

Ранее "Телеграф" рассказывал, куда будут переселять киевлян во время зимних блэкаутов и кто может обратиться.