Стиральная машина плохо отжимает белье: три причины, которые можно проверить самостоятельно

Дело может быть вовсе не в поломке

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Если стиральная машина после окончания цикла оставляет вещи слишком мокрыми, это не всегда говорит о поломке техники. Нередко причина кроется в перегруженном барабане, неправильно выбранной программе или проблемах со сливом воды.

Разбираемся, почему стиральная машина плохо отжимает вещи и что можно проверить.

Почему стиральная машина не отжимает белье

Переполненный барабан. Желание закинуть в машину одну лишнюю вещь, чтобы сэкономить на количестве стирок, кажется логичным. Но переполненный барабан не дает вещам равномерно распределиться, машина не может нормально сбалансировать нагрузку, и скорость отжима автоматически снижается. В результате программа завершается, а вещи внутри остаются мокрыми. Особенно сильно это заметно при стирке полотенец, постельного белья и толстовок.

Фото: Pexels

Неправильная балансировка нагрузки. Если вещи в барабане легли неровно, машина долго "ищет ритм", останавливается, "подпрыгивает" на месте или издает глухой стук при разгоне. Многие современные модели в этом случае сами снижают скорость отжима, чтобы не повредить механизм, но при этом вещи после стирки остаются мокрыми.

Засор в системе слива. Если вода плохо уходит из барабана, вещи буквально остаются в воде до конца цикла. Чаще всего это происходит из-за перегнутого сливного шланга, волос и ниток в фильтре или мелких предметов, попавших в насос.

Поэтому для того, чтобы отжим работал как следует, не перегружайте барабан, регулярно проверяйте и очищайте фильтр насоса, а также следите за состоянием сливного шланга.