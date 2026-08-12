В каких городах Украины будет лучше видно солнечное затмение: карта и время
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Это явление на территории континентальной Европы можно будет увидеть впервые за 27 лет
Уже вечером 12 августа украинцы смогут наблюдать полное солнечное затмение. Лучше всего на территории Украины явление можно будет увидеть в Ужгороде (будет видно более 43%).
Об этом рассказывает "Телеграф" со ссылкой на данные крупнейшего в мире портала, посвященного часовым поясам, календарям и астрономическим данным Timeanddate.com. В Ужгороде и области затмение будет видно на 43,44%. Начало видимой фазы явления — 20:19:54, своего пика она достигнет в 20:47:40. Солнечное затмение в Ужгороде можно будет наблюдать 31 минуту и 13 секунд.
Солнечное затмение будет видно в Житомире, Луцке, Львове — когда смотреть
Житомир
- Видимость 12.03%
- Продолжительность 14 минут 50 секунд
- Начало 20:15:20
- Максимум 20:26:34
Луцк
- Видимость 38.59%
- Продолжительность: 29 минут 10 секунд
- Начало 20:15:45
- Максимум 20:41:17
Львов
- Видимость 40.44%
- Продолжительность: 29 минут 57 секунд
- Начало 20:17:32
- Максимум 20:43:55
Важно! Даже при затемнении нельзя смотреть на Солнце без специальных сертифицированных защитных очков. Солнечное излучение может серьезно повредить сетчатку глаза, а такие травмы часто необратимы.
Максимально полное солнечное затмение будет видно в Испании — там туристический бум
Максимально видимое полное солнечное затмение будет в Испании. Туда организуют специальные авиарейсы, а из-за бешеного спроса в некоторых регионах стоимость проживания уже достигла 22 тысяч евро за ночь. Для многих городов страны солнечное затмение станет одним из самых прибыльных туристических событий года.
Солнечное затмение 12 августа 2026 — что известно
Это первое полное солнечное затмение за 27 лет, которое будет видно на территории континентальной Европы. Траектория полной фазы пройдет через населенные и доступные регионы Европы, а сам пик явления во многом будет совпадать с моментом захода Солнца.
Лунная тень начнет движение в Арктике, пройдет у Северного полюса, пересечет Гренландию, Исландию. Завершит свой путь в северной и восточной Испании, а также на Балеарских островах. В зоне максимального закрытия у побережья Исландии полная тьма будет длиться 2 минуты и 18 секунд. Так как в Испании явление произойдет прямо на закате, свет пройдет через плотные слои атмосферы, небо окрасится в огненные золотые и багровые тона.
Ранее "Телеграф" рассказывал, когда смотреть солнечное затмение в Киеве. В столице будет видно всего менее 3% явления в течение 8 минут, 54 секунд.