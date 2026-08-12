В каких городах Украины будет лучше видно солнечное затмение: карта и время

Это явление на территории континентальной Европы можно будет увидеть впервые за 27 лет

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Уже вечером 12 августа украинцы смогут наблюдать полное солнечное затмение. Лучше всего на территории Украины явление можно будет увидеть в Ужгороде (будет видно более 43%).

Об этом рассказывает "Телеграф" со ссылкой на данные крупнейшего в мире портала, посвященного часовым поясам, календарям и астрономическим данным Timeanddate.com. В Ужгороде и области затмение будет видно на 43,44%. Начало видимой фазы явления — 20:19:54, своего пика она достигнет в 20:47:40. Солнечное затмение в Ужгороде можно будет наблюдать 31 минуту и 13 секунд.

Солнечное затмение где будет видно в Украине. Фото: timeanddate.com

Солнечное затмение будет видно в Украине. Фото: timeanddate.com

Когда смотреть солнечное затмение в Ужгороде

Солнечное затмение будет видно в Житомире, Луцке, Львове — когда смотреть

Житомир

Видимость 12.03%

Продолжительность 14 минут 50 секунд

Начало 20:15:20

Максимум 20:26:34

Когда смотреть солнечное затмение в Житомире

Луцк

Видимость 38.59%

Продолжительность: 29 минут 10 секунд

Начало 20:15:45

Максимум 20:41:17

Когда смотреть солнечное затмение в Луцке

Львов

Видимость 40.44%

Продолжительность: 29 минут 57 секунд

Начало 20:17:32

Максимум 20:43:55

Когда смотреть солнечное затмение во Львове

Важно! Даже при затемнении нельзя смотреть на Солнце без специальных сертифицированных защитных очков. Солнечное излучение может серьезно повредить сетчатку глаза, а такие травмы часто необратимы.

Эти города Украины будут лучше всего видеть солнечное затмение. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Максимально полное солнечное затмение будет видно в Испании — там туристический бум

Максимально видимое полное солнечное затмение будет в Испании. Туда организуют специальные авиарейсы, а из-за бешеного спроса в некоторых регионах стоимость проживания уже достигла 22 тысяч евро за ночь. Для многих городов страны солнечное затмение станет одним из самых прибыльных туристических событий года.

Солнечное затмение 12 августа 2026 — что известно

Это первое полное солнечное затмение за 27 лет, которое будет видно на территории континентальной Европы. Траектория полной фазы пройдет через населенные и доступные регионы Европы, а сам пик явления во многом будет совпадать с моментом захода Солнца.

Лунная тень начнет движение в Арктике, пройдет у Северного полюса, пересечет Гренландию, Исландию. Завершит свой путь в северной и восточной Испании, а также на Балеарских островах. В зоне максимального закрытия у побережья Исландии полная тьма будет длиться 2 минуты и 18 секунд. Так как в Испании явление произойдет прямо на закате, свет пройдет через плотные слои атмосферы, небо окрасится в огненные золотые и багровые тона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда смотреть солнечное затмение в Киеве. В столице будет видно всего менее 3% явления в течение 8 минут, 54 секунд.