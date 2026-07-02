Офицер ВСУ, блогер, военный корреспондент Сергей Мисюра считает, что Россия изменила алгоритмы в ходе атаки в ночь на 2 июля:

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Анализ ночной комбинированной атаки.

Не уникальная (с точки зрения средств и стратегии), не самая большая, но есть нюанс.

Шахеды и крылатые ракеты были запущены и сбиты стандартным количеством. Сбиты 476 из 494 и 44 из 46 соответственно. Четкий уровень ущерба 95%. Здесь у нас проблем нет. Авиация сбивает большинство, дроны-перехватчики тоже, все по своим классам целей.

Проблема с баллистикой и цирконами.

На этот раз сбили всего лишь 4 из 24, и ни одного из четырех Цирконов.

Как Россия атаковала Украину в ночь на 2 июля. Схема: mon1tor_ua

Повторяю, атака не уникальна. Было и 33 баллистики недавно. И 8 Цирконов. Мы сбивали гораздо больше. Проблема на этот раз не только в отсутствии ракет-интерсепторов. Я отчетливо слышал, как и многие киевляне, выходы ракет Пак-3. Их было точно больше, чем 4 (количество сбитых Искандеров).

Проблема сбивания Цирконов – на этот раз они все четыре были не из Крыма. А из Брянской/Курской области. Поэтому гиперзвуковая ракета летит в Киев втрое быстрее, чем из Крыма. Не 6-8 минут, а 2! И при этом у нее не такая высокая баллистическая траектория, как у Искандера. У последнего 60км, а циркон выше 30-40км не поднимается. Очень пологая траектория и очень большая скорость.

По баллистическим Искандерам, как ни прискорбно это говорить, но петухи в очередной раз изменили алгоритмы, курсы и варианты полета. Они это делают не в первый раз. И потому, ночью, когда я писал в ТГ канале, что много наших выходов и все нормально – я четко верил, что один выход интерсептора – одно сбитие. Так было всегда, до этой ночи. Петухи учатся, меняют алгоритмы вооружения. Здесь наши козаки из ПВО полностью красавчики, они не могут сделать то, на что не рассчитаны ракеты. Не нашего производства на секундочку. Надо передавать американцам данные и тоже что-то менять. А это все время.

Честно, я ожидал гораздо большую атаку. Лапти 17 дней готовились. Будто подняли 10 стратегических самолетов, но прилетело стандартное количество в ~30 крылатых ракет. Даже крылатые Искандеры не добавили в волну.

По баллистике снова работала ракетная бригада. 24 ракеты – это 12 пусковых. Они стояли по 6 в двух областях – Курской и Брянской. Когда была первая волна баллистики из Курской, были сразу и Цирконы. На следующую волну из Брянской области – Цирконов уже не хватило. Пусковые не перезаряжали, стреляли штатным комплектом. То есть все указывает на недостаточность средств. Было бы больше – точно запустили. Нам здесь везет, и удары по всем предприятиям, касающимся производства баллистики — покажут свои плоды осенью. Пока они меняют алгоритмы и заставляют ракеты маневрировать против наших перехватчиков. Конечно, не буду расписывать, как это можно сделать, и наверняка они так и делают. Но сейчас — мы остаемся уязвимыми к баллистике. Надеюсь, что не надолго)

Еще раз подчеркну, что наше ПВО – красавчики! Они все четко сделали и отбили большинство ракет. Соболезнования семьям погибших этой ночью…

Источник: пост в Телеграмм