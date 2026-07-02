Офіцер ЗСУ, блогер, воєнний кореспондент Сергій Місюра вважає, що Росія змінила алгоритми в ході атаки в ніч на 2 липня:

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Аналіз нічної комбінованої атаки.

Не унікальна (з точки зору засобів та стратегії), не найбільша, але є нюанс.

Шахеди та крилаті ракети були запущені та збито стандартною кількістю. Збито 476 з 494 та 44 з 46 відповідно. Чіткий рівень збиття 95%. Тут у нас проблем немає. Авіація збиває більшість, дрони-перехоплювачі також, все по своїм класам цілей.

Проблема з балістикою та Цирконами.

Цього разу, збили всього лиш 4 з 24, та ні одного з чотирьох Цирконів.

Як Росія атакувала Україну в ніч на 2 липня. Схема: mon1tor_ua

Повторюю, атака не унікальна. Було і 33 балістики недавно. І 8 Цирконів. Ми збивали набагато більше. Проблема цього разу — не тільки у відсутності ракет-інтерсепторів. Я чітко чув, як і багато киян, виходи ракет Пак-3. Їх було точно більше, ніж 4 (кількість збитих Іскандерів).

Проблема збиття Цирконів — цього разу вони всі чотири були не з Криму. А з Брянської/Курської області. Через це — гіперзвукова ракета летить до Києва втричі швидше, ніж з Криму. Не 6-8 хвилин, а 2! І при цьому в неї не така висока балістична траєкторія, як у Іскандера. В останнього 60км, а Циркон вище 30-40км не піднімається. Дуже полога траєкторія та дуже велика швидкість.

По балістичним Іскандерам, як не прикро це говорити, але півні в черговий раз змінили алгоритми, курси та варіанти польоту. Вони це роблять не перший раз. І тому, вночі, коли я писав в Тг каналі, що багато наших виходів, все нормально — я чітко вірив, що один вихід інтерсептора — одне збиття. І так було завжди, до цієї ночі. Півні вчаться, змінюють алгоритми озброєння. Тут наші козаки з ППО повністю красавчики, вони не можуть зробити те, на що не розраховані ракети. Не нашого виробництва, на секундочку. Треба передавати американцям дані та також щось змінювати. А це все час.

Чесно, я очікував набагато більшу атаку. Лапті аж 17 днів готувались. Наче підняли аж 10 стратегічних літаків, але прилетіла стандартна кількість в ~30 крилатих ракет. Навіть крилаті Іскандери не додали в хвилю.

По балістиці — знову працювала ракетна бригада. 24 ракети — це 12 пускових. Вони стояли по 6 в двох областях — Курській та Брянській. Коли була перша хвиля балістики з Курської — були одразу й Циркони. На наступну хвилю з Брянської області — Цирконів вже не вистачило. Пускові не перезаряджали, стріляли штатним комплектом. Тобто, все вказує на недостатність засобів. Було б більше — точно запустили. Нам тут щастить, і удари по всім підприємствам, що дотичні до виробництва балістики — покажуть свої плоди аж осінню. Поки — вони змінюють алгоритми та змушують ракети маневрувати проти наших перехоплювачів. Звісно не буду розписувати, як це можна зробити, і напевно вони так і роблять. Але на зараз — ми залишаємось вразливими до балістики. Сподіваюсь, що не на довго)

Ще раз підкреслю, що наше ППО — красавчики! Вони все чітко зробили та відбили більшість ракет. Співчуття сім'ям загиблих цієї ночі…

Джерело: пост в Телеграм