Дизель будет по 100? Не исключаю, но не факт - Сергей Куюн
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Эксперт, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн о ситуации на топливном рынке:
Вновь тг-каналы хайпируют по теме цен. Так 100 было, уже 160…
Что происходит на самом деле: бензин в частности сегодня без изменений, средняя цена в районе 80 грн/л. Есть растяжка по логистике, из-за чего на неких АЗС позиция исчезает (по дизелю тоже, кстати), позже возникает. Но системного дефицита нет.
Дизель: цена двигается дальше, уже более 90 грн/л. Оптом 90, но есть и 98, если кому очень нужно.
Будет ли 100 – не исключаю, но не факт.
Будет ли выше? Для этого должен состояться некий абсолютный форс-мажор, предусмотреть который невозможно. Но и в условиях текущей напряженности – нельзя.
Если говорить об обеспечении, то из традиционных источников не хватает, нужно искать на отдаленных рынках, а это дороже. Но даже не на 10%.
Все работают, прорвемся.
Источник: пост Сергея Куюна в Фейсбук
Для справки: по состоянию на 29 июля ДТ продавали в среднем 89,66 за литр на АЗС, но у некоторых операторов встречаются цены уже почти в 94 гривны за литру. При этом статистика показывает, что цены на ДТ медленно, но постоянно поднимаются вверх.
Мнения, высказанные в рубрике блоги, принадлежат автору.
Редакция не несет ответственности за их содержание.