Эксперт, директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн о ситуации на топливном рынке:

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Вновь тг-каналы хайпируют по теме цен. Так 100 было, уже 160…

Что происходит на самом деле: бензин в частности сегодня без изменений, средняя цена в районе 80 грн/л. Есть растяжка по логистике, из-за чего на неких АЗС позиция исчезает (по дизелю тоже, кстати), позже возникает. Но системного дефицита нет.

Дизель: цена двигается дальше, уже более 90 грн/л. Оптом 90, но есть и 98, если кому очень нужно.

Будет ли 100 – не исключаю, но не факт.

Будет ли выше? Для этого должен состояться некий абсолютный форс-мажор, предусмотреть который невозможно. Но и в условиях текущей напряженности – нельзя.

Если говорить об обеспечении, то из традиционных источников не хватает, нужно искать на отдаленных рынках, а это дороже. Но даже не на 10%.

Все работают, прорвемся.

Источник: пост Сергея Куюна в Фейсбук

Для справки: по состоянию на 29 июля ДТ продавали в среднем 89,66 за литр на АЗС, но у некоторых операторов встречаются цены уже почти в 94 гривны за литру. При этом статистика показывает, что цены на ДТ медленно, но постоянно поднимаются вверх.

Цены на бензин и дизель в Украине 30.07.2026

Как изменялись цены на дизель в Украине за последний год