"Spierdalaj na Ukraine": падение российской ракеты в Польше уже вызвало мемы

Инцидент вызвал волну ироничных публикаций в интернете

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Ночью 30 июля во время массированной атаки по Украине российская крылатая ракета пересекла воздушное пространство Польши, страны, которая является членом НАТО. Информация вызвала активные обсуждения в сети и запустила волну мемов.

Как говорит исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига, речь идет о ракете Х-101. Отметим, что их запуском по Украине занимаются российские лётчики воздушно-космических сил России.

"Ночью российская крылатая ракета Х-101 во время масштабной атаки РФ на Украину пересекла воздушное пространство Польши, нарушив воздушное пространство НАТО", — заявил Сибига.

Ракета Х-101. Инфографика: "Телеграф"

❗️Так виглядає місце падіння об'єкта в Люблінському воєводстві. За даними МЗС України, це російська крилата ракета Х-101, яка під час нічної атаки РФ порушила повітряний простір Польщі. Дональд Туск уже вирушив на місце разом із координаційною групою. pic.twitter.com/YbIvDqU3Qy — Slawa (@Slawa_tv) July 30, 2026

Пользователи сети не обошли событие стороной и традиционно отреагировали волной мемов. В публикациях иронизируют над очередным нарушением воздушногго пространства страны-члена НАТО.

Среди популярных шуток — реакция поляков на ситуацию и попытки подчеркнуть, что речь идет именно о российской ракете, а не об украинском вооружении.

Мем из соцсетей

Мем из соцсетей

Мем из соцсетей

Мем из соцсетей

Некоторые пользователи обыграли ситуацию с помощью популярных вирусных роликов в сети, добавляя к ним актуальные подписи о ракетной угрозе.

Мем из соцсетей

В то же время важно отметить, что за иронией стоит огромная проблема — российские воздушные атаки продолжают создавать угрозу не только для Украины, но и для соседних государств.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о подобной ситуации в 2024 году. Тогда Польша также сбила российскую ракету, а украинцы отреагировали на ситуацию мемами.