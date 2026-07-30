Укр

Генераторы купили, а топливо забыли: всплыл нюанс с подготовкой Днепра до зимы (документ)

Автор
Анастасия Мокрик ,
Дата публикации
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Автор
Как проходит подготовка к зиме Новость обновлена 30 июля 2026, 13:59
Как проходит подготовка к зиме. Фото Коллаж "Телеграфа"

Ситуация оказалась неоднозначной

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В Днепре подготовили часть котельных к возможным отключениям света. Для этого на 84% объектов были установлены генераторы. Однако остался важный вопрос — чем их будут заправлять?

Соответствующие ответы "Телеграф" получил от разных департаментов Днепропетровского городского совета и коммунального предприятия "Коменергосервіс".

Как стало известно, коммунальное предприятие "Жилсервис-Днепр" установило дизельные генераторы, но в то же время в Департаменте жилищного хозяйства заявили, что для него расходы из городского бюджета на 2026 год на приобретение топлива для резервных генераторов не были предусмотрены.

Ответ Департамента жилищного хозяйства
Ответ Департамента жилищного хозяйства для "Телеграфа"

В то же время в Департаменте по работе с активами Днепровского горсовета отметили, что он не является распорядителем данных о том, какой процент котельных в городе оборудован когенерационными установками, а также не владеют информацией относительно обеспечения Днепра водоснабжением и водоотведением.

"Департаментом бюджетные средства в течение 2026 года не выделялись и не расходовались на закупку топлива для резервных генераторов коммунальных предприятий", — также говорится в ответе.

Ответ Департамента по работе с активами
Ответ Департамента по работе с активами для "Телеграфа"

В департаменте по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики сперва продлили срок рассмотрения запроса нашего изданияв связи с необходимостью поиска информации среди большого количества данных.

Ответ Департамента по вопросам местного самоуправления
Ответ Департамента по вопросам местного самоуправления для "Телеграфа"

Позже была предоставлена более детальная информация. Согласно ответу Департамента, коммунальному предприятию "Водно-спортивный комбинат" из городского бюджета выделили и использовали 63 тысячи гривен на закупку топлива для резервных генераторов.

Кроме того, учреждения здравоохранения города получили 4 321,6 млн гривен на приобретение топлива для резервных автономных источников питания.

В целом за первые 6 месяцев текущего года было потрачено 2,6 млн гривен.

Отдельно в департаменте снова подтвердили информацию по КП "Жилсервис-Днепр" насчет 84% котельных и ТРП, которые уже оснащены генераторами. Однако расходы на закупку топлива для них в бюджете не предусмотрены.

Ответ Департамента по вопросам местного самоуправления
Ответ Департамента по вопросам местного самоуправления для "Телеграфа"

В свою очередь, коммунальное предприятие "Коменергосервіс" отказалось предоставлять часть запрошенной информации. В КП обосновали свой ответ тем, что предприятие относится к объектам критической инфраструктуры, а оглашение отдельных данных может повысить разведывательные возможности России.

Также было отмечено, что предприятие является стратегически важным коммунальным объектом, который включен в перечень объектов критической инфраструктуры сектора жизнеобеспечения.

Ответ КП "Коменергосервіс"
Ответ КП "Коменергосервіс" для "Телеграфа"
Ответ КП "Коменергосервіс"
Ответ КП "Коменергосервіс" для "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скандал с "миллионами на веники" на Днепропетровщине получил продолжение. Стал известен ответ БЭБ.

Теги:
#Топливо #Днепр #Горсовет #Котельные #Генераторы