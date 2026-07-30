Генераторы купили, а топливо забыли: всплыл нюанс с подготовкой Днепра до зимы (документ)

Ситуация оказалась неоднозначной

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В Днепре подготовили часть котельных к возможным отключениям света. Для этого на 84% объектов были установлены генераторы. Однако остался важный вопрос — чем их будут заправлять?

Соответствующие ответы "Телеграф" получил от разных департаментов Днепропетровского городского совета и коммунального предприятия "Коменергосервіс".

Как стало известно, коммунальное предприятие "Жилсервис-Днепр" установило дизельные генераторы, но в то же время в Департаменте жилищного хозяйства заявили, что для него расходы из городского бюджета на 2026 год на приобретение топлива для резервных генераторов не были предусмотрены.

Ответ Департамента жилищного хозяйства для "Телеграфа"

В то же время в Департаменте по работе с активами Днепровского горсовета отметили, что он не является распорядителем данных о том, какой процент котельных в городе оборудован когенерационными установками, а также не владеют информацией относительно обеспечения Днепра водоснабжением и водоотведением.

"Департаментом бюджетные средства в течение 2026 года не выделялись и не расходовались на закупку топлива для резервных генераторов коммунальных предприятий", — также говорится в ответе.

Ответ Департамента по работе с активами для "Телеграфа"

В департаменте по вопросам местного самоуправления, внутренней и информационной политики сперва продлили срок рассмотрения запроса нашего изданияв связи с необходимостью поиска информации среди большого количества данных.

Ответ Департамента по вопросам местного самоуправления для "Телеграфа"

Позже была предоставлена более детальная информация. Согласно ответу Департамента, коммунальному предприятию "Водно-спортивный комбинат" из городского бюджета выделили и использовали 63 тысячи гривен на закупку топлива для резервных генераторов.

Кроме того, учреждения здравоохранения города получили 4 321,6 млн гривен на приобретение топлива для резервных автономных источников питания.

В целом за первые 6 месяцев текущего года было потрачено 2,6 млн гривен.

Отдельно в департаменте снова подтвердили информацию по КП "Жилсервис-Днепр" насчет 84% котельных и ТРП, которые уже оснащены генераторами. Однако расходы на закупку топлива для них в бюджете не предусмотрены.

Ответ Департамента по вопросам местного самоуправления для "Телеграфа"

В свою очередь, коммунальное предприятие "Коменергосервіс" отказалось предоставлять часть запрошенной информации. В КП обосновали свой ответ тем, что предприятие относится к объектам критической инфраструктуры, а оглашение отдельных данных может повысить разведывательные возможности России.

Также было отмечено, что предприятие является стратегически важным коммунальным объектом, который включен в перечень объектов критической инфраструктуры сектора жизнеобеспечения.

Ответ КП "Коменергосервіс" для "Телеграфа"

Ответ КП "Коменергосервіс" для "Телеграфа"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что скандал с "миллионами на веники" на Днепропетровщине получил продолжение. Стал известен ответ БЭБ.