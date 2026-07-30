Експерт, директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн про ситуацію на паливному ринку:

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Знов тг-канали хайпують на темі цін. То 100 було, вже 160…

Що насправді: бензин зокрема сьогодні без змін, середня ціна в районі 80 грн/л. Є реальна розтяжка по логістиці, через що на деяких АЗС позиція зникає (по дизелю теж, до речі), потім з'являється. Але системного дефіциту нема.

Дизель: ціна рухається далі, вже понад 90 грн/л. В гурті 90, але є і 98, якщо комусь дуже треба.

Чи буде 100 — не виключаю, але не факт.

Чи буде вище? Для цього має відбутися якийсь абсолютний форс-мажор, передбачити який неможливо. Але і в умовах поточної напруженості — не можна.

Якщо казати про забезпечення, то з традиційних джерел не вистачає, треба шукати на віддалених ринках, а це дорожче. Але навіть не на 10%.

Всі працюють, прорвемося.

Джерело: пост Сергія Куюна у Фейсбук

Для довідки: станом на 29 липня ДП продавали в середньому за 89,66 за літр на АЗС, але у деяких операторів зустрічаються ціни вже майже в 94 гривні за літру. При цьому статистика показує, що ціни на ДП повільно, але невпинно піднімаються вгору.

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