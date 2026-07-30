Политолог, военный эксперт Дмитрий Снегирев о новых ударах Украины по России:

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Нынешний этап войны можно охарактеризовать словами Дональда Трампа за кулисами встречи с Владимиром Зеленским на саммите НАТО: "Максимальная интенсификация ударов по Российской Федерации с целью заставить россиян сесть за стол переговоров".

После этого начинается активная фаза операции Сил обороны Украины при поддержке наших стратегических партнеров против российской логистики.

Под ударами украинских БПЛА оказались основные перевалочные базы страны-оккупанта по экспорту сельхозпродукции, каменного угля, минеральных удобрений и продукции тяжелой металлургии. Но основное – это продукция сельхозпроизводителей, минеральные удобрения. Кремль фактически был поставлен перед фактом, что их выталкивают с мировых рынков сбыта. В первую очередь продовольствия и минеральных удобрений.

Показателен тот факт, что российские железные дороги (РЖД) объявили чрезвычайные ограничения на отгрузку грузов в направлении припортовых станций "Азов" и "Таганрог" по меньшей мере до 4 августа 2026 года.

Министерство транспорта страны-оккупанта полностью запретило гражданским кораблям становиться на якорь вблизи порта Азов. В результате критической ситуации правительство РФ даже предложило гражданским судовладельцам за свой счет устанавливать на сухогрузы пулеметы и мобильные ракетные комплексы для защиты от украинских дронов.

Из-за высоких рисков уничтожения кораблей российские власти временно прекратили прием заявок на проход судов через Керченский пролив, полностью заблокировавший Дон-Азовский маршрут. Следует отметить, что по этому пути страна-оккупант вывозила около 27–30% своего зерна (более 14 млн тонн за сезон). Из-за блокады июльский экспорт российского зерна упал до самого низкого уровня с 2017 года.

А в сочетании с ударами по НПЗ – это колоссальное давление на ее экономику.

Что касается серии ударов по складам Wildberries, то Украина, в первую очередь, блокирует логистику материально-технического обеспечения российской армии.

Дело в том, что логистические комплексы Wildberries интегрированы в структуру русской армии. Платформа Wildberries активно использовалась для массовых закупок российской армией амуниции, бронежилетов, квадрокоптеров, тепловизоров и подсанкционных электронных компонентов для сбора оружия.

Перед началом массированных атак на маркетплейсе действовал огромный специализированный раздел "Все для СВО", который компания наспех удалила после первых атак украинских БПЛА.

Это довольно серьезно отразилось на русской оккупационной армии. Оккупанты признают тот факт, что уничтожение этих складов, а было поражено до 15% складских помещений, существенно отразилось на возможности применения FPV-дронов и дронов на оптоволокне.

Но главное – на этих маркетплейсах зарегистрировано 1 млн россиян. Годовой оборот сети превышает 4,1 трлн рублей, что составляет более 2% ВВП РФ. Вместе с более мелкими конкурентами Wildberries и Ozon продают товары и услуги на сумму, эквивалентную 8,5% российского ВВП, а также обеспечивают 4 млн рабочих мест.

Хронология поражения логистических комплексов Wildberries в июле 2026 года

Поскольку в России отсутствует военное страхование имущества, финансовые потери мелких российских предпринимателей (сейлеров) от уничтожения товаров превысили 1–1,3 млрд долларов. Общий ущерб логистической сети оценивается более чем в 2 млрд долларов. Только за одну неделю в конце июля совокупная выручка российского e-commerce сегмента упала на 10,6%. Из-за поражения ключевых хабов сроки доставки в регионах выросли в несколько раз.

Сразу после первых ударов Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет и Мегамаркет экстренно изменили свои оферты для продавцов. Они внесли "удары БПЛА, падение ракет и военные действия" в список форс-мажоров. Теперь маркетплейсы не компенсируют убытки продавцам за сгоревший товар.

А это уже создание элемента социальной напряженности в России. Экономисты уже заявляют о потенциальном увеличении количества банкротств среди российских малых и средних бизнесов и сокращении налоговых поступлений на финансирование активной фазы войны в Украине.

Украинская разведка сообщила, что Кремль все активнее использует скрытую эмиссию денег для финансирования войны против Украины. Из-за невозможности привлечь достаточно средств на рынке, российские власти вынуждают государственные банки скупать облигации федерального займа, а необходимую ликвидность для этого обеспечивает Центральный банк РФ.

За первое полугодие 2026 года дефицит бюджета РФ составил почти 77 млрд долл., а главным фактором остаются военные расходы. Дополнительные расходы на войну могут превысить план еще на 51,3–64,1 млрд долл., часть которых Кремль хочет покрыть новыми заимствованиями. В то же время, Центральный банк РФ прогнозирует, что годовой дефицит может возрасти до 105,1 млрд дол.

Напомню, разведывательный центр Сил обороны Эстонии сообщил, что успешные воздушные атаки Украины на Россию, новыми целями которых стали, в частности, склады Wildberries, наносят ощутимый ущерб российской экономике.