"Опасное путешествие": блогер Лумер записала интервью с Билецким в Харькове

Стороны обсудили ход войны, армию и значение поддержки Украины

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Блогер и инфлюенсер Лора Лумер, которую считают одной из союзниц президента США Дональда Трампа, побывала в Харькове. Вместе с командиром 3-го армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким она записала интервью.

Об этом Лумер написала на своей странице в социальной сети Х (бывший Твиттер). По ее словам, Билецкий рассказал ей о подробную историю батальона "Азов" и Третьего армейского корпуса.

"Для меня было очень опасно путешествовать в этот город на востоке Украины среди непрерывных воздушных налетов, но я все же поехала туда, чтобы поговорить с основателем "Азова" и спросить его о том, что хочет знать каждый налогоплательщик в Америке", — отметила блогер.

Лора Лумер

Кроме того, Билецкий провел Лумер экскурсию по городу и они поговорили о будущем современной войны и о том, как борьба Украины касается США и долгосрочной национальной безопасности Америки.

Она также сообщила, что полная версия интервью выйдет уже в ближайшее время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский дал интервью о Федорове, Сырском и мобилизации.