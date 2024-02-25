Коливання чи стабільність? Чого українцям чекати від курсу долара у найближчий тиждень

Банкір дав прогноз на 26 лютого — 3 березня

Наприкінці лютого та на початку березня ситуація на валютному ринку України розвиватиметься динамічно, але без шкоди трендам на поступову лібералізацію ринку з боку Національного банку. Не варто очікувати на сильні коливання курсу долара.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лісовий. Про це пише РБК-Україна.

"Звичайно, заголовки новин можуть бути різними, але парадигма ринку не зміниться: на тлі щоденних курсових змін, все ж таки вони не будуть надто помітними, вони швидше за все будуть "косметичними": 0,2-0,3 гривень на міжбанку і 0, 3 — 0,5 гривень на готівковому ринку", — сказав банкір.

Він також додав, що курсові коливання в період з 26 лютого — 3 березня можуть відбуватися як у бік зростання курсів, так і їх зменшення. Це може відбуватися в межах умовних коридорів: 38,5-39,5 грн/долар та 41, 5-43 грн/євро на міжбанку та 38,8-39,9 грн/долар та 41-43 грн/євро на готівковому ринку.

Отже, можна дійти невтішного висновку, що курсові межі допустимих коливань залишаться тому ж рівні.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 25 лютого, середній курс долара в українських банках становить 38,20 грн (купівля) та 38,70 (продаж). Готівковий курс — 38,50 (купівля) та 38,59 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,48.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українцям розповіли, чи долар перевалить за 39 гривень найближчим часом. Експерт наголосив, що Нацбанк продовжує контролювати ситуацію.