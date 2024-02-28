Індексація пенсій буде, але не для всіх: кого не торкнеться підвищення у березні

Є три категорії осіб

З 1 березня в Україні проведуть заплановану індексацію пенсій. Однак є три категорії осіб, у яких сума виплати залишиться на одному рівні.

Як повідомляють на сайті "На Пенсії", остаточний розмір підвищення має бути визначений наприкінці лютого. За попередніми даними він складе 13%.

Хто не отримає збільшені виплати у березні

які вийшли на пенсію менш як 3 роки тому;

отримують високу пенсію;

отримують розрахункову пенсію, нижчу за мінімальну.

Варто зауважити, що пенсіонерам, яким нараховують виплату меншу за мінімальне значення, держава здійснюватиме доплату, щоб збільшити суму до мінімальної пенсії.

"Виплати таких пенсіонерів будуть проіндексовані, але індексація просто замістить доплату до мінімальної пенсії, яку виплачує держава. Тому фактично розмір таких пенсій після індексації не стане більшим", — кажуть на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні, окрім березневої індексації, також має відбутись і перерахунок пенсій. Це відбудеться через зростання прожиткового мінімуму.