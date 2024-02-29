Максимальний розмір - 4200 гривень: кому з літніх людей виплатять надбавку до пенсії

Розмір для кожного значно відрізняється

Літні люди до своїх основних виплат також можуть отримати додаткову пенсію за особливі заслуги перед Україною. Вона передбачена для 7 категорій осіб.

Розмір такої пенсії коливається від 543 до 4200 гривень і нараховується вона, як надбавка до основного виду пенсії — за віком, по інвалідності, у разі втрати годувальника чи за вислугу років. Про це мовиться в законі "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Кому нараховуватиметься пенсія за особливі заслуги перед Україною

Героям України, особам, нагородженим орденом Героїв Небесної Сотні, чотирма і більше орденами України після проголошення незалежності України, особам, відзначеним почесним званням України "народний" після проголошення незалежності України; ветеранам війни, які після проголошення незалежності України нагороджені орденом за особисту мужність (особистий внесок), виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України; видатним спортсменам — переможцям Олімпійських та Паралімпійських ігор, Всесвітніх ігор глухих, чемпіонам і рекордсменам світу та Європи; космонавтам, які здійснили політ у космос, членам льотно-випробувальних екіпажів літаків; особам, відзначеним почесним званням України "заслужений", державною премією України, нагородженим одним із орденів України; матерям, які народили п’ять і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. Якщо у разі смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання дітей до зазначеного віку здійснювалося батьком, право на пенсію за особливі заслуги надається батьку. При цьому враховуються діти, усиновлені в установленому законом порядку; особам, яких визнано борцями за незалежність України у XX столітті та людям з-поміж тих, яких за політичними або релігійними мотивами було піддано репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) чи примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

Розмір такого нарахування

Сума пенсії за особливі заслуги встановлюється як надбавка до основного виду пенсії:

4200 гривень — особам, які зазначені у 1 та 7 пункті;

від 35 до 40 відсотків розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, — особам, які зазначені у 1 та 6 пункті;

від 23 до 35 відсотків розміру прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, — особам, які зазначеним у пунктах 2-5.

Варто нагадати, що розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність у 2024 році складає 2361 гривні.

Як зазначається у законі, якщо збільшиться сума прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили працездатність, то така пенсія буде перерахована.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кого з літніх осіб в Україні обійде індексація пенсій у березні.