Спрос на доллар может увеличиться: повлияет ли это на курс до конца недели

Эксперт дал прогноз

В течение этой недели показатели американской валюты в обменниках и банках могут умеренно измениться. Эксперты говорят, что стоимость доллара в начале марта может вырасти из-за увеличения спроса.

В течение 29 февраля-3 марта курсовые показатели наличного доллара будут находиться в пределах 38,30-38,90 грн. Об этом сообщает директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для 24 канала.

По ее словам, в конце февраля бизнес должен уплатить налоги и начислить зарплату украинцам. Из-за этого он потребует дополнительной гривневой ликвидности. Поэтому в среду-четверг можно наблюдать за укреплением гривны.

"Но ближе к пятнице у украинцев станет больше ресурсов для приобретения иностранной валюты, что может привести к обратному курсовому движению", — резюмирует она.

Курс доллара в Украине на 29 февраля

По данным портала Минфин, в четверг, 29 февраля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,16 грн (покупка) и 38,60 (продажа). Наличный курс — 38,45 (покупка) и 38,55 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,20.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, может ли стабилизироваться курс доллара в Украине в марте.