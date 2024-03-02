Чего украинцам ждать от курса валют на следующей неделе: эксперт дал свой прогноз

Есть несколько факторов, которые могут повлиять на стабильность курса, но незначительно

На следующей неделе курс валют будет колебаться в пределах 38–39,9 гривен для доллара и 41–43 гривен для евро. Однако существенных изменений не предвидится.

Прогноз на 4–10 марта озвучил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По его словам, сейчас нет факторов, которые могли бы значительно повлиять на валютный рынок и спровоцировать существенное падение или подорожание доллара и евро.

"Среди главных экономических факторов, которые на следующей неделе скажутся на рынке, стоит выделить стратегию регулятора на удержание равновесия между спросом и предложением и дальнейшую либерализацию валютного рынка (в частности, отмену ограничений для бизнеса по уплате валютных финобязательств)", – сказал эксперт.

К остальным факторам, который будет влиять на колебания курса валют, относятся:

макрофинансовая помощь Украине от союзников;

динамика экспорта, которая замедлилась из-за блокировки западных границ;

внутриэкономическое развитие, в том числе малого и среднего бизнеса при помощи государственных программ кредитования.

Также эксперт считает, что в начале марта на межбанке курсовые колебания будут происходить в пределах 38–39,5 грн/дол и 41,5–43 грн/евро, а на наличном рынке – 38–39,9 грн/дол и 41–43 грн/евро. В целом изменения будут вполне привычными, в пределах до 0,2 гривен, а на наличном рынке — от — 0,3 до 0,5 гривен.

Разница между покупкой и продажей будет несущественной: до 0,1 гривны на межбанке, до 0,5 грн в коммерческих банках и до 1 грн в обменниках;

"Сейчас отсутствуют причины, которые могли бы в корне изменить валютный рынок: в условиях свободного курсообразования на межбанке регулятор внимательно отслеживает динамику спроса, и при необходимости регулирует его, избегая больших курсовых изменений. А на наличном рынке даже периодический рост спроса и соответствующая "коррекция" курсов продажи будет носить ситуативный характер, что не сможет нарушить рынок, ведь любые ограничения на наличном рынке отменены и отсутствует валютный дефицит. Таким образом, на следующей неделе условия рынка и соответствующая курсовая динамика останутся почти без изменений", – резюмировал Лесовой.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как колебания курса валют могут повлиять на валютную стабильность в начале марта. Финансовый эксперт считает, что первая неделя марта на валютном рынке может иметь свою специфику.