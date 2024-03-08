Если произошел несчастный случай на производстве: на сколько увеличилась государственное помощь

Индексация происходит каждый год

В случае несчастного случая на производстве и профессионального заболевания лицу и членам его семьи выплачивается государственная помощь. С 1 марта такое начисление было проиндексировано.

Как сообщают в Пенсионном Фонде Украины, ссылаясь на закон "Об общеобязательном государственном социальном страховании", размер коэффициента для перерасчета составит 1,0796. Перерасчет выплаты производится ежегодно.

Согласно данным, выплаты пострадавшим от несчастных случаев и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего, будут проиндексированы на 7,96%. Перерасчет будет учитывать рост потребительских цен и средней заработной платы (дохода) в Украине.

Максимальный размер увеличения по результатам индексации – 1 500 грн.

Поэтому индексация государственной помощи состоится в пределах максимальной суммы ежемесячной страховой выплаты, которая составляет 4 минимальных заработных плат — 7 100 грн х 4 = 28 400 гривен.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, население каких областей Украины получит по 10 800 гривен.