Малообеспеченные семьи имеют право на помощь от государства: названы суммы выплат в 2024 году

Украинцам рассказали, какая семья считается малообеспеченной

С 1 января 2024 года в Украине прожиточный минимум вырос и составляет 2920 гривен. К нему привязан ряд социальных выплат, сумма которых соответственно тоже выросла.

На портале Enableme рассказали, на какую сумму выплат от государства могут рассчитывать малообеспеченные семьи. Они колеблются от 1,3 тысячи гривен до 4,9 тысяч гривен.

Малообеспеченной считается семья, доход которой меньше прожиточного минимума, то есть 2920 гривен в 2024 году. В состав малообеспеченной семьи могут входить: жена; муж; дети до 18 лет (родный или усыновленные); дети возрастом до 23 лет, которые учатся в вузе и не имеют собственной семьи; нетрудоспособные родители мужа и жены, которые живут вместе с ними на одной территории.

Размер выплат зависит от нескольких факторов. К примеру, трудоспособные лица в малообеспеченной семье получают 45% прожиточного минимума для трудоспособных лиц, что составляет 1362,6 гривен.

Лица, которые утратили трудоспособность или лица с инвалидностью могут рассчитывать на 100% соответствующего прожиточного минимума. В денежном эквиваленте эта сумма равна 2361 гривен.

Дети в малообеспеченных семьях могут претендовать на 130% прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Для детей в возрасте до 6 лет сумма выплат составляет 3 331,9 гривен, в возрасте от 6 до 18 лет — 4 154,8 гривен, а с 18 и до 23 (при условии обучения в вузе) — 3 936,4 гривен.

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