Малозабезпечені сім’ї мають право на допомогу від держави: названі суми виплат у 2024 році

Українцям розповіли, яка сім’я вважається малозабезпеченою

З 1 січня 2024 року в Україні прожитковий мінімум зріс та становить 2920 гривень. До нього прив’язана низка соціальних виплат, сума яких відповідно також зросла.

На порталі Enableme розповіли, на яку суму виплат від держави можуть розраховувати малозабезпечені сім’ї. Вони коливаються від 1,3 тисячі гривень до 4,9 тисяч гривень.

Малозабезпеченою вважається сім’я, дохід якої менший за прожитковий мінімум, тобто 2920 гривень у 2024 році. До складу малозабезпеченої сім’ї можуть входити: дружина; чоловік; діти до 18 років (рідні або усиновлені); діти віком до 23 років, які навчаються у вишах та не мають власної сім’ї; непрацездатні батьки чоловіка та дружини, які мешкають разом з ними на одній території.

Розмір виплат залежить від кількох факторів. Наприклад, працездатні особи у малозабезпеченій сім’ї одержують 45% прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1362,6 гривень.

Особи, які втратили працездатність або особи з інвалідністю, можуть розраховувати на 100% відповідного прожиткового мінімуму. У грошовому еквіваленті ця сума дорівнює 2361 гривень.

Діти у малозабезпечених сім’ях можуть претендувати на 130% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Для дітей віком до 6 років сума виплат становить 3 331,9 гривень, у віці від 6 до 18 років – 4 154,8 гривень, а з 18 та до 23 (за умови навчання у виші) – 3 936,4 гривень.

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