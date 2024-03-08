В апреле ожидается еще одно повышение пенсий: кто из украинцев получит новые выплаты

Это запланировано с 1 числа следующего месяца

В Украине уже состоялась мартовская индексация пенсий, однако некоторым лицам следует ожидать апрельского перерасчета выплаты. Это произойдет из-за повышения минимальной зарплаты.

Как отмечено в материале OBOZ.UA, минимальная зарплата с 1 апреля в Украине вырастет с 7000 до 8000 гривен. Минимальная пенсия из-за этого повысится с 2840 до 3200 гривен.

Такую надбавку получат пожилые люди от 65 лет, наработавшие необходимую норму стажа. По закону такие пенсионеры имеют право на выплату в сумме 40% минимальной заработной платы.

Следует отметить, что в марте наименьшая сумма выплаты к пенсии после индексации составила 322 гривен, а самая большая — 3 тысячи гривен. Пенсионерам, которые получают минимальное начисление, осуществили надбавку в сумме 364 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как вышедшие на отдых в 2020-2023 годах пожилые лиц, у которых выплаты не были проиндексированы, могут повысить свои пенсии от 19 до 51%. Адвокат отметил, что в таком случае украинцам нужно обращаться в суд и в большинстве случаев он будет на стороне заявителя.