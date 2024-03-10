Чего ждать украинцам от курса валют на следующей неделе: банкир дал свой прогноз

В настоящее время рынок обезопасен от скоростного роста или снижения валютных курсов

На следующей неделе, 11-17 марта, глобальные тренды валютного рынка не изменятся. Национальный банк Украины продолжит мягко коррелировать курсы посредством механизма валютных интервенций на межбанке.

Об этом сказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, пишет РБК-Украина. По его словам, интервенции направлены на то, чтобы стабилизировать (уравновесить) спрос и предложение, то есть объем "вливаний" валюты на межбанк может красноречиво свидетельствовать о текущем уровне спроса.

Лесовой подчеркнул, что со второй половины и до конца февраля регулятор сокращал объемы интервенций (в среднем в два раза – с 500-600 млн долларов до 200-300 млн долларов в неделю). При этом спрос на валюту был несколько выше, чем предложение — в среднем на 10%. Именно это явилось главной причиной многодневного роста курсов на 2,5-3%. В то же время вполне возможны похожие, но обратные процессы, если: 1) регулятор увеличит объемы интервенций, 2) текущий спрос станет меньше предложения.

"Таким образом, ежедневные изменения на валютном рынке, даже если несколько дней подряд наблюдается рост или снижение курсов, следует расценивать как естественные рыночные изменения, о которых неоднократно отмечал регулятор. Свободный рынок всегда достаточно изменчив, однако самый главный аспект — это отсутствие порывистых и угрожающих курсовых изменений", — отметил банкир.

Лесовой прогнозирует, что в течение следующей недели ожидается, что пределы допустимых колебаний останутся почти без изменений: 38,5-39,25 грн/доллар и 41,5-43 грн/евро на межбанке и 38,8-39,9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке. В то же время, текущие курсовые изменения ожидаются на уровне нескольких последних месяцев: до 0,2 грн на межбанке, до 0,5 грн на наличном рынке. Разница между курсами купли и продажи вряд ли претерпит изменения: до 0,1 грн на безналичном рынке, до 0,5 грн в коммерческих банках и до 1 грн в обменных пунктах (рост курса продаж в обменниках может быть вызван текущим уровнем спроса: чем он будет выше предложения, тем больше шансов, что курс продажи вырастет).

"Итак, несмотря на все общественные, массмедийные волнения, валютный рынок находится в достаточно комфортной и безопасной "рыночной капсуле", куда не будет проникать эмоциональный вирус ажиотажа. Да и экономических оснований для опасности нет", — констатировал Лесовой.

Курс доллара в Украине на 10 марта

По данным портала Минфин, в воскресенье, 10 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,05 грн (покупка) и 38,55 (продажа). Наличный курс — 38,45 (покупка) и 38,55 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,08.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как транши от ЕС влияют на курс доллара в Украине. Эксперты допустили, что будет с иностранной валютой до конца 2024 года.