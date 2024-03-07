Курс может искусственно вырасти: что будет влиять на подорожание доллара

Все зависит от государственных структур

Финансовые эксперты уверены, что на текущей неделе доллар должен стабилизироваться, ведь Украина пережила самый тяжелый период без макрофинансовой помощи.

Курс доллара в течение 7-10 марта не опустится ниже 38 гривен. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, передаёт ТСН.

По его словам, в этот период доллар должен укрепиться на межбанке и наличном рынке, но в Украину поступит макропомощь. Есть вероятность, что цены на валюту будут раскачиваться.

"А вот в дальнейшем может быть интересная ситуация: когда поступит 4,5 млрд евро макрофинансовой помощи от ЕС, не исключено, что эту валюту Минфин и НБУ попытаются продать на межбанке как можно дороже, чтобы сэкономить на финансировании выплат повышенных с марта пенсий. То есть курс доллара и евро снова начнет искусственно расти", — объясняет эксперт.

Но Пендзин подчеркивает, что это лишь предположение, а не прогноз. Он не знает, какое решение может принять государственная структура по этому вопросу.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в каких пределах будет колебаться курс доллара на этой неделе.