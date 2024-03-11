Решение Нацбанка повлияет на валютный рынок: что будет с курсом доллара до конца недели

НБУ должен принять решение по учетной ставке

Эта неделя на валютном рынке, как и прошлая, начнется с курсовых колебаний доллара. Показатели будут качаться в пределах 15-20 копеек.

Смена курса произойдет как и в безналичном, так и в наличном сегменте. Об этом сообщил финансовый аналитик Андрей Шевчишин, передает ТСН.

По его словам, доллар можно будет приобрести от 38,30–38,50 грн до 38,50–38,70, продать от 37,80–38 до 38–38,20 грн.

Шевчишин также напомнил, что на этой неделе Нацбанк должен принять решение по учетной ставке, которая, вероятно, составит 15%.

"Но рынок ожидает разъяснения регулятора, которые могут значительнее повлиять на курс в ту или иную сторону", — объясняет эксперт.

Курс доллара в Украине на 11 марта

По данным портала Минфин, в понедельник, 11 марта, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,0 грн (покупка) и 38,55 (продажа). Наличный курс — 38,45 (покупка) и 38,54 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,14.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, будет ли колебаться курс доллара в Украине, если сейчас большой спрос на валюту.