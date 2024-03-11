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Рішення Нацбанку значно вплине на валютний ринок: що буде з курсом долара до кінця тижня

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото today.ua

НБУ має ухвалити рішення щодо облікової ставки

Цей тиждень на валютному ринку, як і минулий, розпочнеться з курсових коливань долара. Показники будуть гойдатись в межах 15-20 копійок.

Зміна курсу відбудеться як і в безготівковому, так і в готівковому сегменті. Про це повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН.

За його словами, долар можна буде придбати від 38,30-38,50 грн до 38,50-38,70, продати від 37,80-38 до 38-38,20 грн.

Шевчишин також нагадав, що на цьому тижні Нацбанк має ухвалити рішення щодо облікової ставки, яка, ймовірно, складе 15%.

"Але ринок чекає на роз’яснення регулятора, які можуть значніше вплинути на курс у той чи інший бік", — пояснює експерт.

Курс долара в Україні станом на 11 березня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 11 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,0 грн (купівля) та 38,55 (продаж). Готівковий курс — 38,45 (купівля) та 38,54 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,14.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи буде коливатись курс долара в Україні, якщо наразі є великий попит на валюту.

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