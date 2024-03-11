Четыре категории граждан могут получить до 3 тысяч гривен: кто может рассчитывать
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Минимальная выплата составляет 300 гривен
Некоторые украинцы имеют право на денежную помощь от 300 до 3 тысяч гривен. На начисление будут рассчитывать 4 категории лиц.
Как сообщили благотворители международной платформы Direct Help, выплата будет производиться для всех украинцев, принадлежащих к определенным категориям. Чтобы получить выплату, лицу нужно заполнить заявление.
Кому выплатят деньги
Денежная помощь 2024 года от Direct Help от 300 до 3 тысяч гривен предназначена для жителей любого региона Украины, однако приоритетными являются:
- переселенцы;
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- люди с инвалидностью.
Чтобы получить помощь, украинцам нужно заполнить заявку по ссылке.
Следует обратить внимание, что обязанностью получателя является обратная связь со спонсорами и отчетность об использованных целевых средствах.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какая семья в Украине имеет право на 10 800 гривен.