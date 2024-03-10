По 10 800 на каждого члена семьи: для кого из украинцев предусмотрена такая помощь

Сумма пособия составляет 3600 грн в трехмесячный период

Некоторые украинские семьи имеют возможность получить по 10800 на каждого члена семьи. Деньги выплачивают по 3600 в течение трех месяцев. Однако претендовать на помощь могут только определенные категории.

Благотворительный фонд "Право на защиту" проводит регистрацию ВПЛ для участия в программе многоцелевой денежной помощи. Регистрация будет по электронной очереди. Об этом пишет издание "На пенсии".

Претендентам нужно заполнить всего одну анкету на всю семью. Нет необходимости заполнять на каждого члена семьи отдельно.

Подать заявку на получение выплат можно в том случае, если ваша семья:

не получала ранее помощь от международных организаций;

имеет доход менее 5400 грн на члена семьи;

относится к определенным категориям и имеет хотя бы один из критериев уязвимости.

Категории:

переселенцы, переместившиеся после 24.02.22;

люди, которые вернулись в свои места постоянного проживания после вынужденного перемещения в другую область/страну из-за военных действий от 24.02.2022

Уязвимости:

семья, имеющая только одного из родителей (или отец, или мать) с одним или несколькими детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше)

семья, которую возглавляет одна одинокая/ несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми до 18 лет

семьи с одним или несколькими лицами с особыми потребностями. А именно имеющие: инвалидность, хронические заболевания. Список не ограничивается только этими критериями особых потребностей

приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение)

Куда обращаться за помощью

Для получения номера в очередь в пункт регистрации в Киеве необходимо заполнить форму, которая открывается каждую пятницу в 15:00. Пункт сборы работает по адресу: г. Киев, ул. Ярославская, 31б с 10:00 до 15:00.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут получить выплаты в размере от 15 до 50 тысяч гривен. Это касается четырех категорий граждан.